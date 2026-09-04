رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: محل زندگی نباید موجب تفاوت در برخورداری از خدمات سلامت شود.

جوان آنلاین: در ادامه جلسات کارشناسی و تخصصی به‌منظور رسیدگی به مطالبات نظام سلامت از بیمه‌ها نشستی با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان بیمه‌ها برگزار شد و راهکارهای تأمین مالی بدهی بیمه‌ها به‌نظام سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اظهار داشت: نباید فردی که در منطقه محروم، روستا یا شهرستان زندگی می‌کند، به دلیل محل سکونت خود از دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و درمانی محروم باشد. در حال حاضر افرادی که در تهران زندگی می‌کنند، دسترسی بیشتر و بهتری به خدمات درمانی دارند و باید برای رفع این نابرابری و ایجاد دسترسی عادلانه‌تر برای مردم در مناطق مختلف کشور اقدام شود.

پزشکیان همچنین تأکید کرد که تمام تصمیم‌گیری‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان، باید توسط متخصصان این حوزه و در چارچوب کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی انجام شود.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به نحوه مدیریت مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، توصیه کرد که این سازمان تا حد امکان از بیمارستان‌داری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، در حالی که مالکیت آنها همچنان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت پذیرش واقعیت‌های موجود در نظام بهداشت و درمان و خدمات بیمه‌ای اظهار داشت: باید بپذیریم مسیری که در برخی موارد در حوزه بهداشت و درمان و ارائه خدمات بیمه‌ای طی کرده‌ایم، مسیر درستی نبوده است و پس از پذیرش این موضوع، باید برای حل مسائل موجود، راهکارهای علمی و تخصصی ارائه شود.