کد خبر: 1377600
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۰
سیاست » اخبار کلی

طائب: آمریکا باید به شروطی که در تفاهمنامه است عمل کند

طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: آمریکا راهی جز این ندارد که در برابر ملت عظیم ایران سر تعظیم فرود آورد و باید شروطی که در تفاهمنامه است عمل کند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام حسین طائب روز جمعه در همایش خانواده شهدای عضو ذخیره بسیجیان اظهار کرد: اقتدار امروز ایران مرهون جان فدایی و جان فشانی فرزندان این ملت و فرزندان خانواده شهدا است.

وی افزود: هیچ کجای دنیا همانند ملت بزرگ ایران نتوانست در مقابل زورگویی آمریکا بایستند و مقاومت کند.

وی بیان کرد: امروز انقلاب ما با شهادت ولی امر مسلمین، فرماندهان نظامی، بسیجیان و با شهادت آحاد مردم در جنگ تحمیلی تداوم پیدا می کند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند و نمی‌شود از روایت مقاومت دلیر مردان و زنانی که با همه وجود ایستادند و استکبار را به زانو درآوردند غافل شویم.

وی ادامه داد: ما شهدا را نمی‌بینیم و با خاطر آنها زندگی میکنیم اما شهدا بر حال ما شاهد و ناظر هستند و در رزممان حضور دارند و به ما کمک می کنند، اگر ما از نبود شهدای عزیزمان احساس خسارت می‌کنیم اما آنها سرمست و خوشحالند از اینکه جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا این انقلاب پابرجا بماند.

طائب اظهار کرد: امروز ما می‌بینیم نیرو تکثیر می شود و هر یک نفری که شهید میشود پرچم و سلاح دست یک مبارز دیگر می افتد و این نهضت همچنان ادامه دارد و این آمریکایی ها هستند که مجبور می شوند حق ملت‌های مظلوم را پس بدهند. اینجا جایی نیست که دشمن بتوانند به راحتی بیاید و این سرزمین و نفت و منابع آن را تصرف کند.

وی با بیان اینکه آمریکا باید به شروط در تفاهمنامه عمل کند، تاکید کرد: آمریکا راهی جز این ندارد که بر ملت عظیم ایران سر تعظیم برآورد، چراکه جنگ را شروع کرد و رهبر، فرماندهان و کودکان و زنان ما را به شهادت رساند و نسبت به این موضوع نمی شود چشم پوشی کرد. آمریکا بایستی به شروطی که در تفاهمنامه است عمل کند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکایی ها از روی استیصال در جبهه جنگ کم آوردند و ترامپ اعلام می کند که ما نیروی دریایی سپاه و نیروی هوایی ایران را نابود کردیم و عمده توان خود را در منطقه می‌آورد برای اینکه تنگه هرمز را باز کند، اما با مقاومت دلیرانه پاسداران انقلاب اسلامی و با مقاومت دلیرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو می شود.

وی بیان کرد: رژیم استکبار به جای اینکه در صف رزم بیاید برای جبران شکست مفتضحانه خود حتی به یک مجلس عروسی یا مدرسه حمله می کند.

طائب اظهار کرد: از سوی دیگر امروز اسرائیل یک کشور نیست بلکه یک کارخانه جنگی و پادگان جنگی است و از این پادگان برای حمله به ملت ایران و مردم مظلوم غزه، لبنان، یمن و عراق استفاده می کند، در حالیکه فرزندان لبنان در حزب الله نیز در مقابل اسرائیل ۶۱ روز ایستادگی و جنگیدند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند.

وی همچنین تصریح کرد: از طرف دیگر آمریکا نیز با دیدن مقاومت ملت ایران آتش بس اعلام می کند و درخواست مذاکره می‌دهد، درحالیکه ما هیچ وقت درخواست آتش بس و مذاکره نداشتیم بلکه ملت ایران با این که روزانه زیر بمباران بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای دشمن و موشک باران آنان قرار داشت اما با ایستادگی و مقاومت حضور شبانه خود در تجمعات و مبعوث شدنشان، این دشمن را به زانو درآورد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: آمریکا ۲ بار هنگامی که وسط مذاکره بودیم به ما حمله کرد چرا که فکر می‌کرد ایران ضعیف شده و با این جملات براندازی در ایران رقم می‌خورد یا ایران مجبور می‌شود سر میز مذاکره تسلیم شود و به آمریکا امتیاز بدهد.

طائب گفت: آمریکا در وسط مذاکره در پاکستان نیز به دنبال تصرف تنگه هرمز بود و تمام یگان عملیات ویژه خود را به این منطقه آورد تا کشتی های خود را از این منطقه عبور دهد و تفاهمنامه را نقض کرد اما رزمندگان و پاسداران ایران نگذاشتند و دشمن باز هم نتوانست به هدف خود برسد.

برچسب ها: طائب ، بسیج ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

فرصت‌های ایستادن با شرق

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

یک دقیقه تا مرگ

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

قالیباف در پاسخ به ادعا‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا:‌ای دروغگو!

«استخر» غرق در ایستایی زندگی

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما

بازگشت خاطره‌ها در رادیو به زبان امروز

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

فعال‌سازی گسل‌ها، قمار جدید ائتلاف دشمن

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار