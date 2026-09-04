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تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۷
سیاست » اخبار کلی
آیت الله خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران:

دشمن، فشار اقتصادی را با هدف ایجاد فاصله میان مردم و نظام دنبال می‌کند

5 خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: فشار اقتصادی و حصر اقتصادی با هدف ایجاد فاصله میان مردم و نظام و تضعیف جبهه حق دنبال می‌شود.

جوان آنلاین: آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت در مصلی امام خمینی (ره)، اظهار کرد: آنچه را که هرکس کاری را در دنیا انجام داده عین عمل را در آخرت می‌بیند. کارهایی که انجام می‌دهیم یک ظاهر دارد و یک باطن دارد و در قیامت باطن این ظاهرها هم دیده می‌شود.

وی افزود : روز قیامت روزی است که انسان باطن کاری را که کرده می‌بیند و چون کافر کار درستی انجام نداده است می‌گوید که ای کاش خواب بودم و این روزها را نمی‌دیدم.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: در قیامت فقط جزا دیده نمی‌شود بلکه خود عمل نیز دیده می‌شود. در واقع سرنوشت آخرت آدم به دست خود آدم رقم می‌خورد و بهشت انسان را خود انسان درست می‌کند و جهنم را هم خودش تولید می‌کند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیره پیغمبر اسلام (ص) در مقابله با آن، اظهار کرد: سیره پیغمبر(ص) در مواجهه با فشار اقتصادی و حصر اقتصادی چگونه بود و چگونه با آن برخورد کرد؟ فشار اقتصادی و حصر اقتصادی موضوع تازه‌ای نیست که ترامپ به‌اصطلاح خودش آورده باشد؛ این مسئله از آغاز اسلام سابقه داشته است.

وی افزود: در سوره انفال، آیه ۳۶، درباره کسانی که برای مقابله با دین هزینه می‌کنند، آمده است که آنان در نهایت از هزینه‌های خود پشیمان می‌شوند و درمی‌یابند که اقداماتشان نتیجه نداده است. پس آنها ناکام می‌شوند و شکست می‌خورند و نیز اینکه در آخرت نیز گرفتار عاقبت بد خواهند شد. این وضعیت دنیای بدبخت و سیاه آنان و آخرتشان است.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: درباره منافقین نیز در سوره منافقون، آیه ۷، آمده است که آنان می‌گفتند به مسلمانانی که نزد رسول خدا هستند کمک نکنید تا از اطراف پیغمبر پراکنده شوند. قرآن کتاب روز است و این دقیقاً همان حصر اقتصادی آمریکا است که همین اهداف را دنبال می‌کند؛ اما به شما می‌گویم همان‌گونه که دشمنان صدر اسلام شکست خوردند، تحقیقاً این‌ها نیز شکست خواهند خورد.

آیت‌الله خاتمی عنوان کرد: فشار اقتصادی و حصر اقتصادی با هدف ایجاد فاصله میان مردم و نظام و تضعیف جبهه حق دنبال می‌شود، اما تجربه صدر اسلام نشان داده است که چنین سیاست‌هایی در نهایت به شکست دشمنان منجر خواهد شد.

حق مردم است که مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی جهادی کار کنند

آیت‌الله خاتمی، امام جمعه موقت تهران، گفت: این موضوع که پیامبر اکرم(ص) چگونه با فشار اقتصادی برخورد کرد، بحث مفصلی می‌طلبد و در یک خطبه محدود نمی‌گنجد؛ اما به محضر شما عرض می‌کنم که پیامبر اکرم(ص) با دو کلیدواژه به مبارزه با این فشار اقتصادی رفت و این فشار را پشت سر گذاشت و تأثیری بر ایشان نگذاشت. این دو کلیدواژه، امروز نیز مورد نیاز ماست.

وی افزود: کلیدواژه اول، عنصر جهاد با مال است. جهاد یعنی تلاش؛ تلاشی که سختی نیز در آن وجود دارد. این جهاد گاهی در عرصه نظامی مطرح می‌شود، گاهی در عرصه اقتصادی با عنوان اقتصاد مقاومتی و گاهی در عرصه تبیین با عنوان جهاد تبیین مطرح می‌شود.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: جنگ امروز ما دقیقاً جنگ ترکیبی است. هم جنگ نظامی است؛ جنگ نظامی که هنوز هم ناجوانمردانه و رذیلانه است. جنگ برای خودش قاعده دارد، ولی این ترامپ لعنتی قاعده‌پذیر نیست. ۱۶۸ کودک مدرسه‌ای چه گناهی دارند؟ در همه قوانین دنیا این‌ها مصون هستند. ورزشکارها چه گناهی دارند؟ عروسی مردم را شما عزا می‌کنید. این جنگ ناجوانمردانه است؛ البته این جنگ ناجوانمردانه را نیروهای مسلح ما با عالی‌ترین و جوانمردانه‌ترین شکل پاسخ می‌دهند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: جنگ نظامی وجود دارد و نیروهای مسلح ما آماده هستند؛ دشمن یک حمله انجام می‌دهد و چند پاسخ دریافت می‌کند و پاسخ نیز داده می‌شود. به این نیروهای مسلح افتخار می‌کنیم.

وی ادامه داد: در کنار جنگ نظامی، جنگ اقتصادی نیز وجود دارد؛ از اول جنگ، بلکه از آغاز پیروزی انقلاب، این جنگ را راه انداخته بودند. جنگ رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی علیه جمهوری اسلامی ایران و جنگ فرهنگی علیه نظام نیز وجود داشته است. یکی از این عرصه‌ها، جنگ اقتصادی است. ما باید همان کاری را که پیامبر اکرم(ص) انجام داد، انجام دهیم.

آیت‌الله خاتمی اظهار کرد: به شما خوبان امت، به شما که حدود ۱۹۰ شب و بیش از شش ماه خیابان‌ها را پر کردید، می‌گویم کمک شما به نظام اسلامی در این عرصه نیز ضروری است. مسئولان نظام اسلامی باید با کار جهادی بکوشند مشکلات اقتصادی را حل یا کم کنند؛ حق این مردم است که مسئولان این‌چنین کار کنند. مردم نیز باید هر آنچه در توان دارند، برای کمک به نظام اسلامی انجام دهند. 

برچسب ها: آیت الله خاتمی ، نمازجمعه ، جنگ ایران امریکا
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