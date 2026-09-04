کد خبر: 1377595
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تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
سیاست » اخبار کلی

امیر الهامی: توجه به پدافند هوایی برای صیانت از کشور ضروری است

امیر الهامی فرمانده مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا(ص) گفت: تحولات و جنگ‌های گذشته نشان داد که توجه به پدافند هوایی، ضرورتی اساسی برای صیانت از کشور و مقابله با توان هواپایه دشمنان است.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده مشترک پدافند هوایی حضرت خانم الانبیا(ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته پایتخت در مصلی امام خمینی(ره) ، اظهار کرد: امروز به مناسبت دهم شهریورماه، سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از آخرین وضعیت پدافند هوایی کشور ارائه می‌کنم.

وی افزود: با فرمان تاریخی و حکیمانه قائد شهیدمان در دهم شهریور ۱۳۸۷ و با درک عمیقی که معظم‌الله از نیاز کشور به تقویت پدافند هوایی داشتند، پدافند هوایی ساختار مستقلی پیدا کرد و در ارتش جمهوری اسلامی ایران با دو مأموریت نیرویی و قرارگاهی سازماندهی شد.

فرمانده مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) گفت: جنگ‌هایی که در منطقه به وقوع پیوسته بود، همگی حاکی از آن بود که اولین موج حمله توسط متجاوزین بر بستر تجهیزات هواپایه استوار است. جمع‌آوری اطلاعات، انواع شناسایی‌ها، عملیات تهاجمی و ادامه موج‌های بعدی حمله نیز مبتنی بر استفاده از توان هواپایه دشمنان بود.

وی ادامه داد: قائد شهید با درک عمیقی از این شرایط، دستور استقلال، راه‌اندازی و تشکیل ساختاری مستقل در حوزه پدافند هوایی در ارتش جمهوری اسلامی ایران را صادر فرمودند تا برای توسعه پدافند هوایی، به‌ویژه در حوزه فرماندهی و کنترل، تشکیل شبکه یکپارچه پدافند هوایی و تقویت ساختارها و زیرساخت‌های تجهیزاتی، تاکتیکی و سازمانی، اقدامات لازم صورت پذیرد.

امیر الهامی عنوان کرد: آنچه در جنگ‌های گذشته صورت گرفت، این تدبیر حکیمانه را یک بار دیگر ثابت کرد. آنچه ما در جنگ‌های ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ هرمز تا به امروز از دشمن متجاوز دیدیم، نشان داد تدبیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا در توجه به حوزه پدافند هوایی، چه الزام و تدبیر درستی بوده است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: تحولات و جنگ‌های گذشته نشان داد که توجه به پدافند هوایی، تقویت آن و ایجاد یک شبکه یکپارچه پدافند هوایی، ضرورتی اساسی برای صیانت از کشور و مقابله با توان هواپایه دشمنان است.

امیر الهامی در ادامه تاکید کرد: ۶۰۰ مرحله صدور فرمان از محضر معظم‌الله در خصوص پدافند هوایی و توجه ویژه به توسعه آن، نشانگر اهمیت این حوزه است.

وی افزود: فرزندان شجاع و سلحشور مردم در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با پشتوانه عظیم مردمی، دشمن متجاوز را پشیمان کردند. توفیقی که امروز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل شده، بر اساس سه پشتوانه ماندگار و اساسی است؛ نخست، محوریت نظام با یک فرماندهی شجاع؛ دوم، پشتوانه مردمی و انسجام ملی که ملت شریف و بزرگ ایران بیش از شش ماه است به دنیا نشان داده‌اند؛ و سوم، نیروهای مسلح شجاع و آماده با تکیه بر توان ۱۰۰ درصد ایرانی.

فرمانده مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) گفت: جمهوری اسلامی ایران با آنچه در جنگ‌های اخیر از خود به نمایش گذاشت، تعریف جدیدی از قدرت ملی به دنیا عرضه کرد. مؤلفه‌های قدرت ملی در بازتعریف هوشمندانه و شجاعانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر همان سه مؤلفه، در نهایت به تاب‌آوری اجتماعی و ملی منجر شد و امروز دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دانش بومی و قدرت درون‌زا، تجهیزات خود را بدون وابستگی به کشورهای خارجی تأمین، فراهم و توسعه دادند. در خلال جنگ، سامانه‌های پدافند هوایی تولید و توسعه یافت، در میدان مستقر شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و هواپیماهای دشمن متخاصم نابود شدند.

امیر الهامی عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشان دادند که ممکن است هواپیماهای پیشرفته و فناورانه دشمن وارد میدان شوند، اما این فناوری تضمین‌کننده بازگشت آنها نیست و برای دشمن مصونیت ایجاد نمی‌کند. این اقتدار عملاً و نه صرفاً در قالب شعار، تحت هدایت یک ولی فقیه شجاع به اثبات رسید.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: امروز پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانشمندان جوان خود، دانشمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌های پیشرفته و تجربیات ارزنده نیروهای مسلح در میدان، در تأمین تجهیزات، سلاح‌ها و سامانه‌های مورد نیاز خود کاملاً خودکفا و خودکفاست و جنگ را اداره می‌کند.

وی افزود: ما با تمام قوت و با هر آنچه در اختیار داریم، تا آخرین نفس بر سر پیمانی که برای تأمین امنیت ملت شریف و بزرگ ایران بسته‌ایم، ایستاده‌ایم. دفاع ما برگرفته از تعالیم الهی و ریشه در خط سرخ شهادت و مکتب عاشورایی آقا سیدالشهدا دارد و تقابل جبهه حق و باطل تا زمان قیام حضرت صاحب‌الزمان(عج) ادامه خواهد داشت.

امیر الهامی گفت: ما زیر پرچم ولایت، خود را محدود به آنچه امروز در اختیار داریم نکرده‌ایم و برای هر نوع تقابلی در امروز و آینده آماده هستیم؛ زیرا می‌دانیم تهدید تمام نشده است. ممکن است دشمن در جبهه‌های دیگری به دنبال اهداف شوم خود باشد که با هوشیاری و عمق بصیرت ملت بزرگ ایران، به یاری خداوند متعال خنثی خواهد شد.

برچسب ها: سرتیپ الهامی ، ارتش ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
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