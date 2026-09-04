کد خبر: 1377580
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

جهان در حال تماشای آمریکا بر لبه‌ پرتگاه است

5 رئیس مجلس خطاب به وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: کاهش سریع ذخایر استراتژیک، افزایش بی‌سابقهٔ نرخ بازده اوراق و جهش پرشتاب قیمت نفت آتی، بسنت را در لبه پرتگاه قرار داده است.

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: قیمت نفت آتی عمان، بازده اوراق قرضه دولت امریکا و میزان ذخایر استراتژیک نفت را خوب تماشا کن.

وی در ادامه افزود: قهرمان! هرچی زور داری بزن که در قیمت نفت آتی بیشتر مداخله کنی! چون کل حرفهٔ تو به این بستگی دارد. یا اینکه به تخلیه نفت از ذخایر استراتژیک بیشتر از حد خطرناک ادامه بده و سقوط غارهای نمکی ذخیرهٔ نفت در اثر کاهش شدید ذخایر را تماشا کن، یا به خداهای نمک تگزاس پناه ببر و دعا کن که چاه‌های ذخیره سقوط نکنند. دنیا پاپ کورن خریده و تو را تماشا می‌کند».

در توضیح این توییت رییس مجلس ذکر سه نکته ضروری است:

۱- بسنت برای پایین آوردن بازدهی اوراق بلندمدت (به‌ویژه ۱۰ساله) دست به خریدهای بازخرید در بازار اوراق بدهی امریکا به امید کاهش هزینه استقراض پیش از انتخابات میان‌دوره روی آورده است. اما بازار تا حد زیادی در برابر این مداخلات مقاومت نشان داده و بازدهی‌ها بالا مانده یا حتی بالا رفته است. منتقدان (از جمله برخی چهره‌های قدیمی وال‌استریت مثل استنلی دراکن‌میلر) این اقدامات را ناکارآمد و بی‌اثر می‌دانند و بازار را در لبه پرتگاه ارزیابی میکنند.

۲- به دلیل جنگ با ایران و اختلال در تنگه هرمز، دولت ترامپ (از طریق وزارت انرژی) حجم عظیمی از نفت SPR از طریق تبادل اضطراری آزاد کرده است. سطح ذخایر به پایین‌ترین میزان از اوایل دهه ۱۹۸۰ رسیده (در برخی گزارش‌ها نزدیک یا زیر ۳۰۰ میلیون بشکه و حتی نزدیک به محدوده خطر قانونی حدود ۲۵۲ میلیون بشکه). ذخایر استراتژیک نفت در غارهای نمکی عظیم زیرزمینی در تگزاس و لوئیزیانا ذخیره می‌شود؛ یکی از مهم‌ترین سایت‌ها Bryan Mound در نزدیکی تگزاس است. تخلیه بیش از حد این غارها ریسک‌های ساختاری دارد: فشار هیدرولیکی، پایداری دیواره‌های نمکی، یکپارچگی چاه‌ها و امکان فروریختن یا آسیب دائمی به ظرفیت ذخیره‌سازی. گزارش‌های کارشناسی متعدد قبلاً به مسائل کیفیت کار، تغییر شکل چاه‌ها و ریسک در سایت‌هایی مثل Bryan Mound اشاره کرده‌اند.

۳- برخی معامله‌گران نفت با سیگنال‌های بسنت به کاهشی بودن قیمت‌های آتی نفت امیدوار شده‌اند و این در حالی است که قیمت آتی نفت عمان و امارات که نشان دهنده انتظار بازار از وضعیت لاین موازی عبور از هرمز ارزیابی می شود، در روزهای گذشته از ۱۰۰ دلار هم عبور کرده است. آمریکا روی کاهش قیمت نفت آتی این کشورها در نتیجهٔ بازی‌های روانی و اطمینان دادن نسبت به بازگشایی لاین جنوبی هرمز حساب کرده بود. این انتظارات از قیمت آتی نفت، در کنار ته کشیدن ذخایر استراتژیک و افزایشی شدن نرخ بازده اوراق قرضه، وضعیتی بغرنج برای بسنت و دولت ترامپ ایجاد کرده است که تلاش می‌کنند با لفاظی در مورد ایران آن را لاپوشانی کنند اما شاخص‌ها شفاف‌تر و صریح‌تر سخن می‌گویند.

برچسب ها: قالیباف ، جنگ ایران و آمریکا ، مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

فرصت‌های ایستادن با شرق

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

یک دقیقه تا مرگ

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

قالیباف در پاسخ به ادعا‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا:‌ای دروغگو!

«استخر» غرق در ایستایی زندگی

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

بازگشت خاطره‌ها در رادیو به زبان امروز

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

فعال‌سازی گسل‌ها، قمار جدید ائتلاف دشمن

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

قتل با شلیک وینچستر

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار