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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
ایثار و مقاومت » اخبار كلی

انتشار ۷۰ عنوان کتاب با استاندارد‌های سخت‌گیرانه پژوهشی طی ۲ سال اخیر

پژوهشی سردار شریف با اشاره به ضرورت انتقال مفاهیم و حقایق دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی دوم و سوم به نسل جدید و جامعه جهانی و اعلام آمادگی برای دریافت پیشنهادات و نقد نخبگان رسانه‌ای گفت: طی ۲ سال اخیر ۷۰ عنوان کتاب با استانداردهای سخت‌گیرانه پژوهشی منتشر کرده‌ایم.

جوان آنلاین: آیین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه دفاع مقدس و مقاومت، با حضور سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، جمعی از مدیران مرکز و اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف در ابتدای این مراسم با گرامیداشت روز خبرنگار و پاسداشت شهدای عرصه خبر و رسانه ازجمله شهید محمود صارمی و شهید حسن باقری، به تعامل دیرینه و مثبت مجموعه سپاه با اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: باور داریم خبرنگاری کاری دشوار و حساس است و لازمه اداره فضای خبری، سعه‌صدر و همراهی با این قشر زحمتکش است.

وی با اشاره به تحولات ناشی از جنگ‌های تحمیلی استکبار جهانی علیه ملت ایران ازجمله جنگ تحمیلی ۸ ساله صدام و رژیم بعثی تصریح کرد: یکی از برکات و دستاوردهای این تحولات، کنار رفتن پرده‌های سنگین تبلیغاتی بود که امپراتوری رسانه‌ای غرب علیه ملت ایران ساخته بود. در گذشته دشمنان سعی داشتند این‌گونه القا کنند که جنگ هشت ساله ناشی از برخی تصمیمات داخلی بوده است، اما حوادث بعدی نشان داد که اصل کینه دشمنان با استقلال، آزادی و الگو شدن ملت ایران است.

سردار شریف با اشاره به این‌که امروز افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری آماده شنیدن حقایق دفاع مقدس است و متوجه شده‌اند که تصویرسازی‌های رسانه‌های بیگانه با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله داشته است، بر اهمیت حفظ روایت اصیل جنگ تأکید کرد و افزود: برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس ۸ ساله به نسل جدید و جامعه جهانی، به هیچ عنوان نیازی به غلو و رنگ‌آمیزی‌های غیرواقعی نداریم. بزرگ‌ترین آسیب زمانی رخ می‌دهد که برخی افراد بخواهند حوادث آن دوران را با نگاه و ملاحظات امروزی تعریف کنند یا نقش خود را پررنگ‌تر نشان دهند.

وی افزود: ما وظیفه داریم تمامی شخصیت‌های موثر، تصمیمات و تدابیر آن مقطع را همان‌گونه که در زمان خود واقع شده، صادقانه روایت کنیم. تصمیماتی نظیر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط حضرت امام خمینی (ره)، اقدامی کاملاً هوشمندانه، به‌موقع و بر اساس مصلحت امت اسلامی بود که برکات آن در سقوط رژیم بعث و عزتمندی امروز ملت ایران به وضوح قابل مشاهده است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه  با یادآوری هجده رزمایش بزرگ و مشترک پیامبر اعظم (ص) و اهداف تعیین‌شده در آن‌ها یادآور شد: کلیه رزمایش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دفاعی سپاه، با درک درست فرماندهان برجسته‌ای همچون شهیدان سردار رشید، سردار باقری، سردار سلامی، سردار پاکپور و سردار حاجی‌زاده از تهدیدات دشمن صورت گرفته است. فرماندهان و بدنه امروز سپاه با انگیزه‌ای به مراتب بالاتر، هوشمندی بیشتر و اتکا به پشتیبانی و اعتماد مردمی، آماده پاسخگویی به هرگونه شرارت هستند و شتاب‌زدگی و حیله‌های دشمن خللی در اراده نیروهای مسلح ایجاد نخواهد کرد.

سردار شریف در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح حجم فعالیت‌های مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه پرداخت و عنوان کرد: از مجموع حدود ۴۰۰ عنوان کتاب منتشرشده در تاریخ این مرکز، نزدیک به ۷۰ عنوان آن ظرف دو سال اخیر به چاپ رسیده است. پروژه‌های پژوهشی بزرگ گاهی بین ۸ تا ۱۰ سال زمان می‌برند تا به سرانجام برسند. ما کیفیت را هرگز فدای برخی آمارسازی‌ها نمی‌کنیم و در تلاش هستیم با حمایت و مراقبت هیچ اثر ضعیفی با مهر مرکز اسناد منتشر نشود.

 رونمایی از آثار جدید تاریخ شفاهی فرماندهان در هفته دفاع مقدس

مشاور فرمانده کل سپاه از آماده‌سازی آثار جدید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه خبر داد و افزود: تاریخ شفاهی سرداران و فرماندهان شاخصی همچون شهیدان سردار رشید، سردار باقری و سردار شادمانی که تدوین آن‌ها انجام شده است در مرحله آماده‌سازی و چاپ قرار دارد و ان‌شاءالله در هفته دفاع مقدس سال جاری از این آثار ارزشمند رونمایی خواهد شد.

تسهیل دسترسی پژوهشگران و خبرنگاران به اسناد

وی با اعلام آمادگی مرکز برای ارائه خدمات اسنادی به اهالی رسانه و پژوهشگران گفت: متقاضیان و محققان می‌توانند با مراجعه به تارنمای رسمی مرکز به نشانی (https://www.defamoghaddas.ir) و نیز تعامل با همکاران برای استفاده از داده‌های سامانه فکور مرکز، به مجموعه اسناد و منابع پژوهشی دفاع مقدس دسترسی داشته باشند و ما در این زمینه آماده ارائه هرگونه کمک به خبرنگاران و فعالان این حوزه هستیم.

در بخش دیگری از این نشست، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند و سردار شریف پیشنهاد برگزاری مستمر جلسات تخصصی نقد و بررسی کتاب‌های تازه منتشرشده مرکز با حضور خبرنگاران را مورد تأکید قرار داد.

وی تصریح کرد: مرکز اسناد آماده دریافت هرگونه طرح، پیشنهاد و نقد منصفانه و راهگشا از سوی اصحاب رسانه است و در تلاش هستیم هیچ محدودیت یا درخواستی از سوی فعالان این حوزه را بدون پاسخ مثبت باقی نگذاریم.

 

برچسب ها: پژوهشی ، سردار شریف ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی
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