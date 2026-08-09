رژیم صهیونیستی بعد از تجاوز تروریستی به ایران به تکاپو برای ترمیم نقاط ضعف گسترده نظامی‌اش برآمده است.

جوان آنلاین: روزنامه گلوبس در گزارشی اعلام کرد که مطلع شده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان تعطیلات آخر هفته (روز شنبه دیروز) تماس‌هایی را با هدف اختصاص ۴۰۰ میلیارد شیکل به پروژه ۱۳ ساله ترمیم سامانه پدافندی اسرائیل انجام داده است، این در حالی است که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از عدم امکان تامین چنین بودجه‌ای سخن می‌گوید.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: روزنامه گلوبس در پایان هفته مطلع شد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، دستور تصویب فوری بودجه عمومی را صادر کرده است؛ اقدامی که با هدف گنجاندن تعهدی ۴۰۰ میلیارد شیکلی برای ساختار نظامی در یک بازه ۱۳ ساله انجام می‌شود.

اما این تصمیم که قرار است درست دو ماه پیش از انتخابات اجرایی شود، سبب شد پنجشنبه گذشته به جلسه‌ای طوفانی و پرتنش در دفتر نخست‌وزیر تبدیل شود.

به اعتراف گلوبس نتانیاهو در این جلسه اعتراف کرد: بعد از محک توان نظامی ارتش اسرائیل در جنگ‌های اخیر مشخص شد که این ارتش آن توان ادعایی را و واقعی را ندارد.

این رسانه در این رابطه نوشت: نتانیاهو در این جلسه که برای بررسی بودجه خرید‌های تسلیحاتی تشکیل شده بود، گفت: «در بدترین حالت، ارتش اسرائیل ممکن است جثه‌ای تنومند داشته باشد، اما در برخی زمینه‌ها و در شرایطی که باید با کشتی‌گیران سومو بجنگد، بیش از حد لاغر و نحیف است».

بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی که بدون حضور کارشناسان و بدنه حرفه‌ای وزارتش در جلسه شرکت کرده بود، با این اقدام مخالفت کرد؛ اما نتانیاهو به یوسی فوکس، دبیر کابینه دستور داد تا روند اجرایی شدن قانون بودجه عمومی شتاب صورت بگیرد.

این اختلافات زمانی شدت گرفت که نتانیاهو سعی دارد بودجه نظامی اسرائیل را نسبت به قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ سه برابر کند.

اما وزیر دارایی دو هفته پیش فخرفروشانه از مانع‌تراشی خود بر سر راه این توافق بودجه‌ای تا به آن روز سخن گفته بود: «تلاش‌هایی در جریان بود تا با وزارت جنگ درباره "وضعیت نرمال جدید"ِ پایه بودجه، همراه با طرح تقویت ۳۵۰ میلیارد شیکلی توافق شود. من جلوی آن را گرفتم؛ نمی‌خواستم چنین اتفاقی پیش از انتخابات و در اثنای جنگ رخ دهد».

در مقابل، نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی این بودجه را به‌عنوان بخشی از دستاورد‌های دوران مسئولیت خود به رخ کشید. او در یکی از مصاحبه‌های اخیرش اظهار داشت که قصد دارد پروژه توسعه یک هواپیمای شبح‌نامرئی اسرائیلی را رهبری کند: «برای این منظور، افزون بر بودجه دفاعی، ۴۰۰ میلیارد شیکلی در دهه آینده اختصاص داده‌ام تا بتوانیم صنایع تسلیحاتی بومی بسازیم و وابستگی خود را به تأمین‌کنندگان خارجی کاهش داده یا کاملاً برطرف کنیم».

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است که بنیامین نتانیاهو به شدت به دنبال تسریع در اختصاص این بودجه است در حالی که اسموتریچ از نبود چنین ظرفیتی سخن می‌گوید، علت رسمی این شتاب‌زدگی، نیاز مبرم به خرید‌های فوری به ارزش دو میلیارد شیکل اعلام شده؛ رقمی که در طول مناقشات و بررسی‌ها ناگهان به ۲۰ میلیارد شیکل جهش یافت تا نیاز‌های ارتش اسرائیل در حال حاضر به مرز ۲۰ میلیارد شیکل برسد.

یک منبع در نهاد‌های امنیتی به روزنامه گلوبس خبر داد: «آیا کسی می‌تواند تشکیل کابینه جدید در اسرائیل را ظرف چهار ماه آینده تضمین کند؟ من شب‌ها خواب به چشمم نمی‌آید، زیرا می‌ترسم وارد دور‌های بعدی انتخابات شویم و ارتش اسرائیل از روند جنگ عقب بماند».

به اعتراف این منبع امروز هر یک از گروه‌های ضد صهیونیستی به یک ارتش تبدیل شده‌اند در حالی که چهار خط تولید تسلیحاتی در اسرائیل به تاریخ انقضای خود به شدت نزدیک شده‌اند.

این رسانه تخصصی اقتصادی بعد از آن به کسری بودجه شدید رژیم صهیونیستی پرداخته و در این رابطه نوشت: طرح پایه (طرح بودجه سه ساله) که در ژوئن منتشر شد، کسری سال آینده را ۳.۴ درصد از ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بود. اما این صرفاً یک کسری اولیه بر اساس طرح‌های مصوب تا به امروز است. در عمل، بودجه فعلی وزارت جنگ که دستخوش کاهش شده، میلیارد‌ها دلار از سناریوی پایه موجود در طرح فراتر می‌رود. از این رو، افزودن سالانه ده‌ها میلیارد به بودجه نیازمند افزایش کسری است؛ موضوعی که طبق هشدار موسسات اعتبارافزایی و صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند سایه‌ای منفی بر وضعیت اقتصادی اسرائیل در بازار‌های جهانی بیندازد.

چنین اقدامی همان‌طور که اشاره شد، پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای دارد، اما در عین حال با توجه به سابقه بازگشایی بودجه در آستانه انتخابات برای گنجاندن تعهدات صد‌ها میلیاردی برای سال‌های آینده، با چالش‌های حقوقی نیز همراه است.