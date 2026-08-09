کد خبر: 1373374
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

تکاپوی نتانیاهو برای پوشاندن ضعف‌های ارتش رژیم صهیونیستی

1 رژیم صهیونیستی بعد از تجاوز تروریستی به ایران به تکاپو برای ترمیم نقاط ضعف گسترده نظامی‌اش برآمده است.

جوان آنلاین: روزنامه گلوبس در گزارشی اعلام کرد که مطلع شده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان تعطیلات آخر هفته (روز شنبه دیروز) تماس‌هایی را با هدف اختصاص ۴۰۰ میلیارد شیکل به پروژه ۱۳ ساله ترمیم سامانه پدافندی اسرائیل انجام داده است، این در حالی است که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از عدم امکان تامین چنین بودجه‌ای سخن می‌گوید.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: روزنامه گلوبس در پایان هفته مطلع شد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، دستور تصویب فوری بودجه عمومی را صادر کرده است؛ اقدامی که با هدف گنجاندن تعهدی ۴۰۰ میلیارد شیکلی برای ساختار نظامی در یک بازه ۱۳ ساله انجام می‌شود.

اما این تصمیم که قرار است درست دو ماه پیش از انتخابات اجرایی شود، سبب شد پنجشنبه گذشته به جلسه‌ای طوفانی و پرتنش در دفتر نخست‌وزیر تبدیل شود.

به اعتراف گلوبس نتانیاهو در این جلسه اعتراف کرد: بعد از محک توان نظامی ارتش اسرائیل در جنگ‌های اخیر مشخص شد که این ارتش آن توان ادعایی را و واقعی را ندارد.

این رسانه در این رابطه نوشت: نتانیاهو در این جلسه که برای بررسی بودجه خرید‌های تسلیحاتی تشکیل شده بود، گفت: «در بدترین حالت، ارتش اسرائیل ممکن است جثه‌ای تنومند داشته باشد، اما در برخی زمینه‌ها و در شرایطی که باید با کشتی‌گیران سومو بجنگد، بیش از حد لاغر و نحیف است».

بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی که بدون حضور کارشناسان و بدنه حرفه‌ای وزارتش در جلسه شرکت کرده بود، با این اقدام مخالفت کرد؛ اما نتانیاهو به یوسی فوکس، دبیر کابینه دستور داد تا روند اجرایی شدن قانون بودجه عمومی شتاب صورت بگیرد.

این اختلافات زمانی شدت گرفت که نتانیاهو سعی دارد بودجه نظامی اسرائیل را نسبت به قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ سه برابر کند.

اما وزیر دارایی دو هفته پیش فخرفروشانه از مانع‌تراشی خود بر سر راه این توافق بودجه‌ای تا به آن روز سخن گفته بود: «تلاش‌هایی در جریان بود تا با وزارت جنگ درباره "وضعیت نرمال جدید"ِ پایه بودجه، همراه با طرح تقویت ۳۵۰ میلیارد شیکلی توافق شود. من جلوی آن را گرفتم؛ نمی‌خواستم چنین اتفاقی پیش از انتخابات و در اثنای جنگ رخ دهد».

در مقابل، نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی این بودجه را به‌عنوان بخشی از دستاورد‌های دوران مسئولیت خود به رخ کشید. او در یکی از مصاحبه‌های اخیرش اظهار داشت که قصد دارد پروژه توسعه یک هواپیمای شبح‌نامرئی اسرائیلی را رهبری کند: «برای این منظور، افزون بر بودجه دفاعی، ۴۰۰ میلیارد شیکلی در دهه آینده اختصاص داده‌ام تا بتوانیم صنایع تسلیحاتی بومی بسازیم و وابستگی خود را به تأمین‌کنندگان خارجی کاهش داده یا کاملاً برطرف کنیم».

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است که بنیامین نتانیاهو به شدت به دنبال تسریع در اختصاص این بودجه است در حالی که اسموتریچ از نبود چنین ظرفیتی سخن می‌گوید، علت رسمی این شتاب‌زدگی، نیاز مبرم به خرید‌های فوری به ارزش دو میلیارد شیکل اعلام شده؛ رقمی که در طول مناقشات و بررسی‌ها ناگهان به ۲۰ میلیارد شیکل جهش یافت تا نیاز‌های ارتش اسرائیل در حال حاضر به مرز ۲۰ میلیارد شیکل برسد.

یک منبع در نهاد‌های امنیتی به روزنامه گلوبس خبر داد: «آیا کسی می‌تواند تشکیل کابینه جدید در اسرائیل را ظرف چهار ماه آینده تضمین کند؟ من شب‌ها خواب به چشمم نمی‌آید، زیرا می‌ترسم وارد دور‌های بعدی انتخابات شویم و ارتش اسرائیل از روند جنگ عقب بماند».

به اعتراف این منبع امروز هر یک از گروه‌های ضد صهیونیستی به یک ارتش تبدیل شده‌اند در حالی که چهار خط تولید تسلیحاتی در اسرائیل به تاریخ انقضای خود به شدت نزدیک شده‌اند.

این رسانه تخصصی اقتصادی بعد از آن به کسری بودجه شدید رژیم صهیونیستی پرداخته و در این رابطه نوشت: طرح پایه (طرح بودجه سه ساله) که در ژوئن منتشر شد، کسری سال آینده را ۳.۴ درصد از ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بود. اما این صرفاً یک کسری اولیه بر اساس طرح‌های مصوب تا به امروز است. در عمل، بودجه فعلی وزارت جنگ که دستخوش کاهش شده، میلیارد‌ها دلار از سناریوی پایه موجود در طرح فراتر می‌رود. از این رو، افزودن سالانه ده‌ها میلیارد به بودجه نیازمند افزایش کسری است؛ موضوعی که طبق هشدار موسسات اعتبارافزایی و صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند سایه‌ای منفی بر وضعیت اقتصادی اسرائیل در بازار‌های جهانی بیندازد.

چنین اقدامی همان‌طور که اشاره شد، پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای دارد، اما در عین حال با توجه به سابقه بازگشایی بودجه در آستانه انتخابات برای گنجاندن تعهدات صد‌ها میلیاردی برای سال‌های آینده، با چالش‌های حقوقی نیز همراه است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نتانیاهو ، ارتش رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

وزیر صمت عازم پاکستان شد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار