\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0631\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u0644\u062a\u0647\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0634 \u0648 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0623\u062b\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u0628\u0639\u0627\u062a \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u067e\u0631\u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0648\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627 \u06a9\u0631\u062f: \u0628\u0627 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0648 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u0634\u062f\u06cc\u062f \u062a\u0646\u0634 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u0645.