جوان آنلاین: دست‌کم ۶ فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ نیروی هوایی ارتش تروریست آمریکا در جریان عملیات علیه ایران آسیب دیده و یک فروند نیز کاملاً منهدم شده است.

به گزارش تسنیم، پنج فروند از این هواپیما‌ها در حمله موشکی ایران به پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان و یک فروند در برخورد هوایی با سوخت‌رسان دیگر بر فراز عراق آسیب دیدند.



در حادثه برخورد هوایی در ۱۲ مارس، یک فروند سوخت‌رسان سقوط کرد و هر ۶ سرنشین آن به هلاکت رسیدند، اما سوخت‌رسان دیگر با به پایگاه تینکر بازگشت.



این هواپیما‌ها پس از تعمیرات موقت در منطقه، برای تعمیرات اساسی به پایگاه هوایی تینکر در اوکلاهاما منتقل شده‌اند.



تعمیرات اساسی همزمان با بازبینی دوره‌ای پنج‌ساله انجام می‌شود، اما ممکن است به دلیل آسیب‌های پنهان بیشتر از میانگین ۱۵۵ روز طول بکشد.



دستکم ۲ سوخت‌رسان آسیب‌دیده دیگر نیز با تعیرات موقت در حال انتقال به آمریکا مشاهده شده‌اند.