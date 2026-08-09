کد خبر: 1373365
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳
ورزش » ساير

درخشان: بازگشت رضائیان برای پرسپولیس تبعات دارد/ مدیریت خواسته‌های کادر فنی را برآورده کرد

1 پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اگر قرار باشد رامین رضائیان به پرسپولیس بازگردد منظور به تصمیم کادر فنی است، اما قطعا حضور مجدد وی در جمع سرخ‌پوشان، برای تیم و باشگاه تبعات دارد.

جوان آنلاین: حمید درخشان در خصوص پروژه جوان‌گرایی در پرسپولیس، اظهار داشت: اینکه باشگاه با نظر کادرفنی به سراغ بازیکنان جوان رفته کار بسیار خوبی است، اما امیدوارم بازیکنان جواب اعتماد کادرفنی و مسئولان باشگاه را بدهند. در هر صورت پرسپولیس باشگاه بزرگی است و قطعا باید بازیکنان بزرگ نیز در آن حضور داشته باشند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: امیدوارم این بازیکنان بتوانند در کنار نفرات باتجربه، فصل درخشانی را برای پرسپولیس رقم بزنند.

پیشکسوت پرسپولیس گفت: اینکه از الان برخی از دوستان در خصوص شرایط پرسپولیس در لیگ جدید صحبت می‌کنند، اشتباه است. به نظر من ملاک بازی‌های رسمی لیگ است نه بازی‌های دوستانه. مطمئنم با حضور در اردوی ترکیه، قطعا تیم در شرایط بهتری قرار دارد.

درخشان در مورد اخبار‌های در خصوص جذب رامین رضائیان، یادآور شد: اگر قرار باشد او دوباره به پرسپولیس برگردد، قطعا به تصمیم کادرفنی بستگی دارد ولی امیدوارم همه تبعات این موضوع را در نظر بگیرند. چون هر اتفاقی رخ بدهد باید کادرفنی پاسخگو باشد؛ چون او مدتی در استقلال بازی کرده است. ولی اگر از لحاظ فنی به درد تیم می‌خورد امیدوارم مدیریت در خصوص این بازیکن کوتاهی نکند.

وی تصریح کرد: در این مدت خبر‌های شنیده می‌شود که در کار‌های مدیریت دخالت می‌شود و با مشاور‌های اشتباه نمی‌گذارند بازیکنان جذب مدنظر شوند. ولی به نظر من این موضوع کاملا اشتباه است، چون در حال‌حاضر هر چه کادرفنی خواسته؛ مدیریت به سرعت آن را انجام داده و شک ندارم امسال پرسپولیس می‌تواند هوادارانش را خوشحال کند.

پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: قطعا باید بازیکنان جدید برای پرسپولیس بجنگند، چون در باشگاه بزرگی بازی می‌کنند و امیدوارم هر چه در توان دارند به کار بگیرند که بتوانند در دل هواداران جای پیدا کنند.

برچسب ها: حمید درخشان ، پرسپولیس ، رامین رضاییان
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