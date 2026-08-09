کد خبر: 1373362
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۹
جامعه » اخبار كلی

دستگیری ۳ سارق تحت پوشش مأموران تعزیرات/ اخاذی ۱۵ هزار دلاری از یک شرکت

1 معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۳ سارق تحت پوشش مأموران تعزیرات خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی‌فر، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به اداره پنجم پلیس آگاهی و ارائه مرجوعه قضایی، پرونده‌ای با موضوع اخاذی تحت پوشش مأموران تعزیرات حکومتی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد حوالی ساعت ۱۷ روز ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، دو مرد لباس‌شخصی به محل شرکت مراجعه کرده و با معرفی خود به‌عنوان مأموران تعزیرات حکومتی، مدعی شدند در این شرکت اقلام قاچاق وجود دارد و قصد دارند کارکنان را بازداشت و شرکت را نیز پلمب کنند.

موسوی‌فر ادامه داد: این افراد با طرح ادعا‌های واهی و ایجاد فضای رعب و اضطراب برای کارکنان، در ادامه پیشنهاد کردند در صورت پرداخت مبلغ ۱۵ هزار دلار، از بازداشت کارکنان و پلمب شرکت جلوگیری خواهند کرد.

اخاذی ۱۵ هزار دلاری با تهدید به پلمب شرکت

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص آن مقطع و نگرانی‌های ناشی از وضعیت جنگی، همچنین ترس از بیکاری کارکنان و مشکلات احتمالی ناشی از توقف فعالیت شرکت، مسئولان شرکت ناچار به پرداخت این مبلغ شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های بعدی مشخص شد افرادی که خود را مأمور تعزیرات معرفی کرده بودند، هیچ‌گونه ارتباطی با این نهاد نداشته و با جعل عنوان و ایجاد ترس و نگرانی، اقدام به اخاذی از شرکت کرده‌اند.

سرهنگ موسوی‌فر بیان کرد: با وصول پرونده و توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام به‌صورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با سرقت‌های تحت عنوان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان در نخستین مرحله، تحقیقات گسترده‌ای را از شاکی، کارکنان شرکت، شاهدان و سایر افراد مطلع انجام داده و سپس با حضور در محل شرکت، بررسی‌های میدانی و تخصصی خود را آغاز کردند. در جریان تحقیقات نیز تصاویر متهمان استخراج و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی آنان در دستور کار قرار گرفت.

ردپای نیروی سابق شرکت در پرونده اخاذی

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در روند تحقیقات این بود که متهمان از اطلاعات دقیقی درباره شرکت و حتی اسامی برخی کارکنان برخوردار بودند؛ موضوعی که فرضیه دخالت فردی از داخل مجموعه یا فردی آشنا با ساختار و شرایط شرکت را برای کارآگاهان مطرح کرد.

وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی از کارکنان و بررسی تناقض‌های موجود در اظهارات برخی افراد، ظن کارآگاهان به یکی از نیرو‌های خدماتی سابق شرکت که مدتی در آنجا مشغول به کار بوده و به دلیل سوءرفتار از شرکت اخراج شده بود، معطوف شد.

موسوی‌فر ادامه داد: در ادامه، اقدامات پلیسی با تمرکز بر این مظنون و افراد مرتبط با وی انجام شد و در نهایت دو نفر دیگر که با متهم اصلی در ارتباط بودند نیز شناسایی شدند.

دستگیری ۳ متهم در عملیات ضربتی پلیس آگاهی

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران گفت: با تکمیل تحقیقات و شناسایی محل حضور متهمان، هر سه نفر در یک عملیات ضربتی توسط کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

موسوی‌فر اظهار کرد: متهمان پس از انتقال به اداره پنجم و انجام تحقیقات تخصصی، ضمن پذیرش اتهامات وارده، به تشریح نحوه ارتکاب این اقدام و نقش خود در اخاذی از شرکت پرداختند.

وی با تأکید بر اهمیت مقابله با جرائمی که با جعل عنوان مأموران دولتی و ایجاد رعب و وحشت از شهروندان اخاذی می‌کنند، خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد با افرادی که با سوءاستفاده از عناوین رسمی و دولتی، امنیت روانی شهروندان و فعالان اقتصادی را هدف قرار می‌دهند، با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: با دستور مقام قضایی، هر سه متهم برای تکمیل تحقیقات، بررسی سوابق و شناسایی سایر سرقت‌ها و جرائم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و تحقیقات در این خصوص ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، مامور تعزیرات ، سارق
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

وزیر صمت عازم پاکستان شد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار