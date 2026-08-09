دستگیری ۳ سارق تحت پوشش مأموران تعزیرات/ اخاذی ۱۵ هزار دلاری از یک شرکت

جوان آنلاین: سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی‌فر، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به اداره پنجم پلیس آگاهی و ارائه مرجوعه قضایی، پرونده‌ای با موضوع اخاذی تحت پوشش مأموران تعزیرات حکومتی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد حوالی ساعت ۱۷ روز ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، دو مرد لباس‌شخصی به محل شرکت مراجعه کرده و با معرفی خود به‌عنوان مأموران تعزیرات حکومتی، مدعی شدند در این شرکت اقلام قاچاق وجود دارد و قصد دارند کارکنان را بازداشت و شرکت را نیز پلمب کنند.

موسوی‌فر ادامه داد: این افراد با طرح ادعا‌های واهی و ایجاد فضای رعب و اضطراب برای کارکنان، در ادامه پیشنهاد کردند در صورت پرداخت مبلغ ۱۵ هزار دلار، از بازداشت کارکنان و پلمب شرکت جلوگیری خواهند کرد.

اخاذی ۱۵ هزار دلاری با تهدید به پلمب شرکت

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص آن مقطع و نگرانی‌های ناشی از وضعیت جنگی، همچنین ترس از بیکاری کارکنان و مشکلات احتمالی ناشی از توقف فعالیت شرکت، مسئولان شرکت ناچار به پرداخت این مبلغ شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های بعدی مشخص شد افرادی که خود را مأمور تعزیرات معرفی کرده بودند، هیچ‌گونه ارتباطی با این نهاد نداشته و با جعل عنوان و ایجاد ترس و نگرانی، اقدام به اخاذی از شرکت کرده‌اند.

سرهنگ موسوی‌فر بیان کرد: با وصول پرونده و توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام به‌صورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با سرقت‌های تحت عنوان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان در نخستین مرحله، تحقیقات گسترده‌ای را از شاکی، کارکنان شرکت، شاهدان و سایر افراد مطلع انجام داده و سپس با حضور در محل شرکت، بررسی‌های میدانی و تخصصی خود را آغاز کردند. در جریان تحقیقات نیز تصاویر متهمان استخراج و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی آنان در دستور کار قرار گرفت.

ردپای نیروی سابق شرکت در پرونده اخاذی

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در روند تحقیقات این بود که متهمان از اطلاعات دقیقی درباره شرکت و حتی اسامی برخی کارکنان برخوردار بودند؛ موضوعی که فرضیه دخالت فردی از داخل مجموعه یا فردی آشنا با ساختار و شرایط شرکت را برای کارآگاهان مطرح کرد.

وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی از کارکنان و بررسی تناقض‌های موجود در اظهارات برخی افراد، ظن کارآگاهان به یکی از نیرو‌های خدماتی سابق شرکت که مدتی در آنجا مشغول به کار بوده و به دلیل سوءرفتار از شرکت اخراج شده بود، معطوف شد.

موسوی‌فر ادامه داد: در ادامه، اقدامات پلیسی با تمرکز بر این مظنون و افراد مرتبط با وی انجام شد و در نهایت دو نفر دیگر که با متهم اصلی در ارتباط بودند نیز شناسایی شدند.

دستگیری ۳ متهم در عملیات ضربتی پلیس آگاهی

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران گفت: با تکمیل تحقیقات و شناسایی محل حضور متهمان، هر سه نفر در یک عملیات ضربتی توسط کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

موسوی‌فر اظهار کرد: متهمان پس از انتقال به اداره پنجم و انجام تحقیقات تخصصی، ضمن پذیرش اتهامات وارده، به تشریح نحوه ارتکاب این اقدام و نقش خود در اخاذی از شرکت پرداختند.

وی با تأکید بر اهمیت مقابله با جرائمی که با جعل عنوان مأموران دولتی و ایجاد رعب و وحشت از شهروندان اخاذی می‌کنند، خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد با افرادی که با سوءاستفاده از عناوین رسمی و دولتی، امنیت روانی شهروندان و فعالان اقتصادی را هدف قرار می‌دهند، با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی قرار دارد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: با دستور مقام قضایی، هر سه متهم برای تکمیل تحقیقات، بررسی سوابق و شناسایی سایر سرقت‌ها و جرائم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند و تحقیقات در این خصوص ادامه خواهد داشت.