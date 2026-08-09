جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، حزبالله لبنان در بیانیهای از طریق بخش روابط رسانهای خود اعلام کرد آتشزدن علنی مناطق جنگلی در جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی و تبدیل آنها به مناطق کاملاً سوخته و غیرقابل زیست، ادامه روند نابودی مناطق مسکونی، تخریب زیرساختها و از بین بردن درختان کهنسال زیتون است.
در این بیانیه آمده است که این «نابودی زیستمحیطی» در شرایطی ادامه دارد که دولت لبنان حتی از طرح شکایت یا پیگیری حقوقی علیه رژیم صهیونیستی ناتوان است؛ زیرا دولت لبنان پیشتر با تعهد خود مبنی بر خودداری از طرح هرگونه شکایت در مجامع بینالمللی، زمینه مصونیت این رژیم را فراهم کرده است.
حزبالله افزود: این وضعیت موجب شده است رژیم صهیونیستی با اطمینان از مصون ماندن از مجازات، به اقدامات خود ادامه دهد.
در ادامه بیانیه، حزبالله این وضعیت را «تناقضی دردناک» توصیف تاکید کرد که این مسئله نحوه مدیریت مذاکرات از سوی دولت لبنان و میزان امتیازاتی را که در زمینههای مختلف واگذار کرده است، آشکار میکند. دولت لبنان با چنین رویکردی، ناتوانی خود در صیانت از منافع لبنان و کوتاهی در دفاع از حقوق اساسی این کشور را نشان داده است.
حزبالله در پایان از دولت لبنان، وزارت محیط زیست و تمامی وزارتخانهها و نهادهای مسئول خواست در برابر «توحش رژیم صهیونیستی علیه محیط زیست، پس از انسان و زیرساختها» موضعگیری کرده و برای توقف این اقدامات وارد عمل شوند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته اقدام به آتش زدن درختان و مراتع در مناطق جنوب لبنان کرده است.