جوان آنلاین: از خبرگزاری آلمان، موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی (IISS) با همکاری بنیاد آلمانی «هانس زایدل» در گزارشی اعلام کرد که ساختار کنونی اروپا برای مقابله با تهدید پهپادها با سطح خطر موجود همخوانی ندارد.
در این گزارش آمده است که «با احتمال بسیار بالا، کرملین یک کارزار پهپادی را در سراسر اروپا اجرا کرده است».
با این حال، دولتهای اروپایی تاکنون نتوانستهاند موارد مشاهده یا حملات پهپادی به فرودگاهها، تاسیسات نظامی حساس و دیگر زیرساختهای مهم را بهطور علنی و قطعی به روسیه نسبت دهند.
پژوهشگران تاکید کردهاند که سامانههای کشف و رهگیری پهپاد در کشورهای مختلف اروپا یکسان نیست، اختیارات قانونی میان نهادها پراکنده است، گزینههای واکنش اغلب نامتناسب هستند و روند شناسایی عامل حملات آنقدر کند است که از بازدارندگی بهموقع حمایت نمیکند.
به گفته نویسندگان گزارش، یکی از دلایل اصلی این ضعف آن است که دولتهای اروپایی بیشتر بر واکنش ملی به هر حادثه تمرکز کردهاند و نتوانستهاند الگوی مشترک این رویدادها را در سطح اروپا شناسایی کنند.
کلاوس هولتشک، رئیس بنیاد هانس زایدل، در واکنش به این گزارش گفت: «این وضعیت نگرانکننده است. اروپا تاکنون برای این نوع تهدید ترکیبی آمادگی کافی نداشته است.»