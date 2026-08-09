راهبرد «جهنم پهپادی» تایوان برای مقابله با حمله احتمالی چین

جوان آنلاین: به نقل از «ان دی تی وی»، جزیره تایوان با سرمایه گذاری سنگین روی پهپاد‌ها و سایر سلاح‌های بدون سرنشین، خود را برای حمله احتمالی چین آماده می‌کند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، این راهبرد تا حدودی از جنگ اوکراین الهام گرفته شده است، جایی که پهپاد‌ها به ابزاری مهم برای یافتن و حمله به نیرو‌های دشمن تبدیل شده‌اند. ایده این است که یک «جهنم پهپادی» در اطراف تایوان ایجاد شود.

به گزارش نیویورک تایمز، این طرح شامل استفاده از پهپاد‌ها برای شناسایی نیرو‌های چینی، ردیابی حرکات آنها و حمله به آنها قبل از اینکه بتوانند جای پایی در جزیره ایجاد کنند، است.

«ان دی تی وی»، سپس افزود: تایوان از نزدیک اوکراین را زیر نظر دارد، جایی که پهپاد‌های نسبتا ارزان نقش مهمی در یافتن و حمله به نیرو‌های دشمن ایفا کرده‌اند. تایوان می‌خواهد از رویکرد مشابهی برای مقابله با چین که ارتش بسیار بزرگ‌تری دارد، استفاده کند. کشور چین حدود ۱۱۰ مایل از (جزیره) تایوان فاصله دارد و این جزیره خودگردان را بخشی از قلمرو خود می‌داند. پکن می‌گوید که اتحاد مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهد، اما استفاده از نیروی نظامی را رد نکرده است. چین در حال گسترش قابلیت‌های نظامی خود در اطراف تایوان، از جمله کشتی‌های جنگی، هواپیماها، موشک‌ها و پهپاد‌ها است. نیرو‌های چینی همچنین گشت‌های گارد ساحلی و رزمایش‌های نظامی را افزایش داده‌اند. میک رایان، یک سرلشکر بازنشسته استرالیایی که اوکراین و تایوان را مطالعه کرده است، گفت: تایوان متوجه شده است که پهپاد‌ها در تمام حوزه‌ها، در تمام مراحل، در یک جنگ بالقوه با چین مهم خواهند بود.