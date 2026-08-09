جوان آنلاین: حزبالله در بیانیهای تأکید کرد این نسلکشی محیطزیستی مداوم در حالی ادامه دارد که دستگاه حاکمه لبنان حتی از طرح شکایت یا اقامه دعوا علیه دشمن نیز ناتوان است؛ چراکه پیشتر با تعهد خود مبنی بر ارائه نکردن هیچ شکایتی در مجامع بینالمللی، به دشمن مصونیت داده است. از همین رو، دشمن اسرائیلی با اطمینان از مصون ماندن از مجازات، بر اقدامات و جنایتهای خود میافزاید.
به گزارش ایسنا، حزبالله خاطرنشان کرد که این تناقض دردناک، بهروشنی چگونگی مدیریت مذاکرات از سوی دستگاه حاکمه و میزان خطرناکبودن امتیازهایی را که در بندهای گوناگون واگذار کرده، آشکار میسازد. این امر همچنین نشان میدهد که دستگاه حاکمه لبنان مطلقاً صلاحیت حفظ منافع لبنان را ندارد و حقوق اساسی آن را نادیده گرفته و کوتاهی کرده است.
حزبالله از دولت، وزارت محیطزیست و همه وزارتخانهها و نهادهای ذیربط خواست صدای خود را بلند کنند و برای متوقفکردن وحشیگری اسرائیل علیه محیطزیست، پس از توحش علیه انسانها و خانهها اقدام کنند.