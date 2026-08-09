احتمال پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از ۱۰ شهریورماه

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احتمالاً شروع پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از دهم شهریورماه سال جاری خواهد بود.

جوان آنلاین: فضل‌الله رنجبر، در تشریح نشست یکشنبه (۱۸ مردادماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: این نشست با حضور احمدمیدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، معاونین وزیر و سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست موضوع پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان تأمین اجتماعی بحث و بررسی شد و اعضای کمیسیون نظرات خود را درخصوص مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان مطرح کردند.

وی افزود: پس از توضیحات رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر اعلام کرد احتمالاً شروع پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از دهم شهریورماه سال جاری خواهد بود.

رنجبر در ادامه یادآور شد: در این نشست همچنین موضوع تأمین اعتبار برخی مطالبات بازنشستگان مطرح و مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی رقم ریالی دقیق اعتبارات مورد نیاز را به رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کند، تا پس هماهنگی و همکاری دولت و ارائه پیشنهاد به رئیس مجلس شورای اسلامی، تدبیر لازم اتخاذ شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در این جلسه همچنین مشکلات مربوط به متناسب‌سازی بازنشستگان مخابرات از سوی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مطرح و مقرر شد کمیته کارشناسی در جلسات کارشناسی موضوع را بررسی کند و راهکار لازم را ارائه دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: موضوع افزایش مبلغ کالابرگ یکی دیگر از مطالبات مهم نمایندگان کمیسیون در این نشست بود که طبق اعلام وزیر، تاکنون هیچ رقمی به مبلغ کالابرگ اضافه نشده است. اما همچنان پیگیری لازم افزایش مبلغ کالابرگ در کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه دارد.