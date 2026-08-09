لیورپول در آنفیلد مغلوب موناکو شد

جوان آنلاین: لیورپول در دیدار دوستانه پیش‌فصل برابر موناکو شروع خوبی داشت و در نیمه نخست با گل‌های الکساندر ایساک و فلوریان ویرتز ۲ بر صفر پیش افتاد، اما نماینده فرانسه در ادامه سه بار دروازه قرمز‌ها را باز کرد و در نهایت به پیروزی رسید.

به گزارش ایسنا، لیورپول در دقیقه ۱۳ به گل نخست رسید. همکاری خوب رایان گراونبرخ و دومینیک سوبوسلای در نزدیکی محوطه جریمه، توپ را به ایساک رساند و مهاجم سوئدی نیز با ضربه‌ای دقیق و زمینی دروازه موناکو را باز کرد.

برتری میزبان در دقیقه ۳۰ دو برابر شد. ارسال لوئیس کوماس از سمت راست با ضربه سر کودی خاکپو همراه شد و پس از ایجاد یک موقعیت شلوغ مقابل دروازه، ویرتز از فاصله‌ای نزدیک توپ را وارد دروازه کرد.

موناکو پیش از پایان نیمه نخست یکی از گل‌ها را جبران کرد. ویرژیل فن‌دایک در محوطه جریمه روی گولووین مرتکب خطا شد و خود این بازیکن پشت ضربه پنالتی ایستاد و اختلاف را به یک گل کاهش داد.

نماینده فرانسه ۱۰ دقیقه پس از آغاز نیمه دوم به گل تساوی رسید. نخستین ضربه بیریت توسط جورجی مامارداشویلی مهار شد، اما مهاجم موناکو توپ برگشتی را در اختیار گرفت و این بار کار را تمام کرد.

ایرائولا در دقیقه ۶۰ دست به شش تعویض زد و ویکتور مونیوز، خرید تابستانی لیورپول، نیز وارد زمین شد. با این حال، در ادامه موناکو خطرناک‌تر ظاهر شد و مامارداشویلی با واکنشی خوب ضربه قدرتمند مامادو کولیبالی را دفع کرد.

در نهایت، موناکو در دقیقه ۸۸ به گل سوم رسید؛ ارسال کرنر با ضربه سر پاریس برونر همراه شد تا تیم فرانسوی بازی ۲ بر صفر عقب‌افتاده را با پیروزی ۳ بر ۲ به پایان برساند.

آلیسون بکر، خاکپو و فن‌دایک برای نخستین بار در دیدار‌های پیش‌فصل به میدان رفتند و واتارو اندو نیز پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب لیورپول بازگشت.

با این نتیجه، برنامه دیدار‌های تدارکاتی تابستانی لیورپول هفته آینده با انجام دو بازی برابر کومو ۱۹۰۷ به پایان خواهد رسید.