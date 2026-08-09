جمعی از اساتید حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای، هر اقدام دیپلماتیک دولت در جهت صیانت از حقوق ملت ایران را شایسته حمایت و قدردانی دانستند و از دستگاه محترم قضایی کشور خواستند نسبت به اهانت‌کنندگان به رئیس‌جمهور محترم و تیم مذاکرات، تفرقه افکنان صفوف ملت و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد جدی و قانونی انجام گیرد.

جوان آنلاین: جمعی از روحانیون، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از تلاش‌های مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در عرصه دیپلماسی و استیفای حقوق ملت ایران تقدیر و بر ضرورت حفظ وحدت ملی تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: خدای سبحان را سپاس می‌گوییم که در مقاطع حساس و سرنوشت ساز تاریخ این سرزمین، ملت بزرگ، مؤمن و سرافراز ایران اسلامی را در زیر سایه عنایات حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، از گردنه‌های سخت و دشوار، با عزت و سربلندی عبور داده و وعده خویش بر نصرت مؤمنان را بار‌ها در صحنه‌های گوناگون، در حق این ملت تحقق بخشیده است. بی‌تردید شرایط امروز کشور، شرایطی حساس و تعیین کننده است. استمرار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، جنگ روانی و توطئه‌های روزافزون خارجی، تحولات پیچیده منطقه‌ای، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مسئولیت همه ارکان نظام، نخبگان، علما و دلسوزان کشور را سنگین‌تر از گذشته ساخته است.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: وقوع سه مرحله جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار با فاصله کوتاهی از سوی دو قدرت اتمی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، به میهن آن هم با حمایت آشکار و نهان بسیاری از دولت‌ها و حتی مجامع بین‌المللی، با هدف بر هم زدن ثبات و امنیت کشور و براندازی نظام سیاسی و بدنبال آن تجزیه سرزمین ایران، خسارت‌های سنگینی بر ملت ایران وارد کرد. در این تجاوز وحشیانه، رهبر نظام، جمع زیادی از فرماندهان ارشد نظامی، شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسیون فرهنگی، ورزشی و مردم بی‌گناه و کودکان مظلوم، از جمله دانش‌آموزان مدرسه میناب، جان خود را از دست دادند و برگ دیگری از مظلومیت این سرزمین و درنده خویی دشمنانش رقم خورد.

در ادامه این بیانیه آمده است: به طور طبیعی کشوری که سال‌ها زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌ها و تهدید‌ها و محاصره اقتصادی قرار گرفته، با بروز چنین حوادثی باید در معرض آشفتگی، ناامنی و فروپاشی سیاسی و اقتصادی قرار گیرد؛ اما به لطف پروردگار و عنایات حضرت ولی عصر (عج)، هوشیاری و حضور مشتاقانه و مسئولانه مردم فهیم و آگاه در صحنه، جان فشانی نیرو‌های مسلح و نیز صبوری، شجاعت، صداقت، عقلانیت، تدبیر و مدیریت جنابعالی و همکارانتان که از لوازم شرایط بحرانی این زمان بوده است، نقشه‌های شوم دشمنان ناکام گردید و جمهوری اسلامی ایران همچنان استوار و سربلند، به آینده امیدوار گشته است. ملت بزرگ و شریف ایران به خوبی می‌داند که شما و اعضای پرتلاش تیم مذاکره کننده، در روز‌های دشوار و نفس‌گیر آتش‌بس جنگ تحمیلی، با وجود فشار‌های داخلی و خارجی، کارشکنی‌ها و بی‌مهری‌ها، از همت والا و مسئولیت خطیر خود عقب ننشستید و بر عهدی که با مردم بسته بودید، استوار ماندید.

هر اقدام دیپلماتیکی در جهت صیانت از حقوق ملت ایران، شایسته حمایت و تقدیر است

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: ما بر این باوریم که هر اقدام سیاسی و دیپلماتیکی که با رعایت سیاست‌های کلی نظام، در چارچوب قانون اساسی، با هدایت، نظارت و مشورت اهل فن، مراجع قانونی، و شخصیت‌های کشوری و با حفظ عزت، حکمت و مصلحت، در جهت تأمین منافع ملی، رفع تحریم‌ها و تهدید‌های ظالمانه، صیانت از حقوق ملت ایران، گسترش تعاملات سازنده و عزتمندانه با جهان، تقویت امنیت و آرامش، تسهیل مبادلات بانکی و تجاری، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید، اشتغال‌آفرینی، کاهش فشار‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم، ارتقای رفاه عمومی و ایجاد افق‌های روشن برای آینده ایران اسلامی صورت پذیرد، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر، حمایت و پشتیبانی است.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به نتایج تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تاکید کرده‌اند: بدون تردید تفاهمنامه امضاشده توسط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده -که در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هدف تأمین منافع و مصالح ملی بوده است و به امضای شجاعانه جنابعالی رسید ـ فصلی تازه در روابط خارجی کشور و زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها، افزایش تعاملات سازنده و گشودن افق‌های جدید برای توسعه و پیشرفت ایران خواهد بود؛ فصلی که امید به آینده‌ای روشن‌تر را در دل مردم زنده خواهد کرد. در این شرایط، پیگیری و اجرای تفاهم‌نامه، همراه با صدور قطعنامه تضمین خاتمه هرگونه جنگ، تجاوز و تهدید از سوی دشمن آمریکایی و صهیونیستی توسط سازمان ملل و شورای امنیت، مرهمی بر زخم‌های این ملت سرافراز خواهد بود.

در بخش دیگری از این بیانیه [خطاب به مردم ایران]آمده است: از این رو، از ملت بزرگ و هوشیار ایران، شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و...، انتظار می‌رود با حفظ روحیه انصاف، پرهیز از دوقطبی‌سازی، اختلاف افکنی، منازعات بی‌ثمر و ترجیح منافع ملی بر جناحی، از اقدامات قانونی و مدبرانه‌ای که در این برهه از سوی شخص رئیس‌جمهور محترم و دستگاه دیپلماسی در جهت عزت جمهوری اسلامی ایران، اقتدار ملی و رفاه مردم انجام می‌شود، حمایت کرده و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم از اختلافات داخلی برای تضعیف وحدت، همدلی، انسجام و وفاق ملی بهره‌برداری کنند.

صلح شرافتمندانه، در چارچوب مصالح ملی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری در اداره جامعه است

در این بیانیه تصریح شده است: رویکرد صلح شرافتمندانه و جلوگیری از گسترش جنگ، تخریب زیر ساخت‌ها، کشته شدن انسان‌های بی‌گناه و نیرو‌های شایسته و کارآمد، افزون بر آنکه با عقلانیت سیاسی و مصالح ملی سازگار است، ریشه در آموزه‌های نورانی قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام نیز دارد. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرمایند: "وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتوَکلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ"؛ (انفال/ ۶۱) «اگر آنان به صلح گرایش یافتند، تو نیز به آن گرایش پیدا کن و بر خدا توکل نما؛ که او شنوا و داناست»؛ و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در منشور حکومتی خود به مالک اشتر می‌فرماید: «وََلا تَدْفَعَنَّ صُلْحًًا دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوَّکَ وَلِلَّهِ فِیهِ رِضًی، فَإِنَّ فِِی الصَّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ، وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ، وَأَمْنًًا لِبِلَادِکَ»؛ «هرگز صلحی را که دشمن تو را بدان فرا خواند و رضای خدا در آن باشد، رد مکن؛ زیرا صلح، موجب آسایش سپاهیان، آرامش خاطر زمامدار و امنیت سرزمین خواهد بود». صلح شرافتمندانه، اگر در چارچوب مصالح ملی باشد، نه نشانه ضعف؛ بلکه جلوه‌ای از حکمت، تدبیر و مسئولیت‌پذیری در اداره جامعه است. بی تردید، شجاعت در تصمیم‌گیری، تحمل دشواری‌ها و ترجیح منافع بلندمدت کشور بر ملاحظات زودگذر، از جمله ویژگی‌هایی است که در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

در بخش دیگری از بیانیه در تقدیر از تلاش‌های دیپلماتیک رئیس‌جمهور خطاب به وی آمده است: خوشبختانه رویکرد جنابعالی در مسأله مذاکرات، پیش از این با استقبال و حمایت مراجع عظام تقلید، عالمان و استادان حوزه و دانشگاه، نخبگان سیاسی، اندیشمندان، هنرمندان و دلسوزان کشور روبه رو شد. ما ضمن قدردانی و حمایت از زحمات جناب عالی و دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده که در جهت حفظ امنیت ملی، صیانت از استقلال کشور، پاسداری از عزت جمهوری اسلامی ایران و دفاع از حقوق ملت اقدام به مذاکره نموده‌اید.

در ادامه بیانیه آمده است: امیدواریم با اتکال به خداوند متعال، استمرار حمایت‌های مردم، حفظ انسجام ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم انسانی و اقتصادی کشور، زمینه رفع مشکلات معیشتی، توسعه پایدار، گسترش عدالت، رونق تولید، توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش فراهم گردد؛ هرچند خاطره تلخی‌ها، رنج‌ها و خسارت‌های گذشته از یاد‌ها نخواهد رفت؛ اما افق صلح، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای این سرزمین است. چنان که خداوند می‌فرماید: "وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَیٰ لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ"؛ «خداوند این وعده را جز مایه بشارت شما و آرامش دلهایتان قرار نداده، و پیروزی جز از جانب خدای شکست ناپذیر و حکیم نیست». (آل عمران/ ۱۲۶)

دستگاه قضا نسبت به اهانت‌کنندگان به رئیس‌جمهور برخورد قانونی انجام دهد

در پایان این بیانیه تاکید شده است: ضمنا از دستگاه محترم قضایی کشور تقاضا داریم نسبت به اهانت‌کنندگان به رئیس‌جمهور محترم و تیم مذاکرات، تفرقه افکنان صفوف ملت و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد جدی و قانونی انجام گیرد. با آرزوی توفیق روزافزون برای ریاست محترم جمهور و همکارانش، تیم مذاکرات، و رؤسای محترم قوا و نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در خدمت به اسلام، ایران و ملت شریف ایران.