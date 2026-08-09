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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۹
ورزش » ساير

تباس: دوران اینفانتینو به پایان رسیده است

1 رئیس لالیگا، معتقد است دوران جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا به پایان رسیده و او را به نابود کردن جوهره فوتبال متهم کرد.

جوان آنلاین: جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پس از عقب‌نشینی از طرح فروش سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، با فشار زیادی برای کناره‌گیری رو‌به‌رو است. فیفا تاکید کرده این طرح را ادامه نخواهد داد و اینفانتینو روز چهارشنبه از انجمن‌های ملی به دلیل نحوه تدوین این طرح عذرخواهی کرد.

به گزارش ایرنا، با این حال انجمن‌ها، از جمله یوفا و اتحادیه فوتبال انگلیس، از اینفانتینو خواستند که استعفا دهد. این فشار‌ها این هفته پس از آن تشدید شد که یوفا تأیید کرد که او به کارمندی که گفته می‌شود در دوران دبیرکلی اینفانتینو با او رابطه داشته، حقوق نامتعارف پرداخت کرده است، ادعا‌هایی که رئیس فیفا آن را رد کرد.

تباس، که از سال ۲۰۱۳ رئیس لالیگا است، به روزنامه فرانسوی لوموند گفت: از نظر من، دوران جیانی اینفانتینو به پایان رسیده است. این را به دلیل اتفاقات اخیر نمی‌گویم، مدت‌هاست که متوجه این سبک مدیریتی شده‌ام، اگرچه به نظر می‌رسد همه تازه آن را کشف کرده‌اند.

او افزود: اینفانتینو کسی نیست که به رشد فوتبال کمک کند. برعکس، پروژه‌های او در حال نابودی جوهره‌ی این ورزش، یعنی لیگ‌های ملی است. فوتبال فقط برای نخبگان نیست. از نظر من، دوران اینفانتینو به پایان رسیده است.

تباس ادامه داد: آنچه باقی می‌ماند این است که ببینیم این اتفاق چه زمانی می‌افتد و روند جانشینی چگونه پیش خواهد رفت. امیدوارم فقط مسئله جایگزینی یک نفر با نفر دیگر نباشد، بلکه یک اصلاحات واقعی و جامع باشد.

تهدید اروپا برای تحریم جام جهانی علی‌رغم عذرخواهی اینفانتینو همچنان پابرجاست. تباس گفت: آنچه اتفاق می‌افتد مرا متعجب نمی‌کند. آنچه مرا متعجب می‌کند واکنش بسیاری از افرادی است که سال‌ها سکوت کرده‌اند.

انجمن مطبوعات بریتانیا (PA Media) به نقل از تباس نوشت: این بحران تنها نوک کوه یخی از آنچه در فیفا، بلکه به طور گسترده‌تر در فوتبال، اتفاق می‌افتد، جایی که هیچ سیاست حاکمیتی واقعی وجود ندارد. مشکل فقط یک نفر نیست؛ بلکه کل سیستم است.

تباس در پایان گفت: سیستم قدیمی حتی زمانی که افراد تغییر می‌کنند نیز می‌تواند ادامه یابد. امیدوارم اوضاع واقعا تغییر کند، یک رهبر جدید ظهور کند و یک سیستم حاکمیتی جدید در فیفا ایجاد شود.

برچسب ها: رئیس لالیگا ، اینفانتینو ، جام جهانی
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