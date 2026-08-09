جوان آنلاین: جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، امروز یکشنبه با صدور بیانیهای اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «جنایتکار جنگی» مبنی بر مخالفت و رد نقشه راه آتشبس را محکوم کرد و آن را تاییدی بر تداوم مانورهای اشغالگران برای خنثیسازی توافق، شانه خالی کردن از تعهداتش و تکمیل جنگ نسلکشی، پاکسازی نژادی و کوچ اجباری دانست.
به گزارش ایسنا، این جنبش در بیانیه خود از میانجیها خواست تا مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرند و به تعهداتشان عمل کنند و فشاری واقعی بر ایالات متحده وارد آورند تا اشغالگران را به اجرای کامل توافق ملزم سازد.
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین همچنین خواستار موضعگیری یکپارچه و فعال عربی و اسلامی شد تا از نابودی مسئله فلسطین و تحمیل واقعیتها و شرایط جدید جلوگیری شود.
در این بیانیه هشدار داده شده است «مراحل جزئی که برای اجرای توافق و مرحله دوم آن تبلیغ میشود، با هدف دور زدن توافق، تثبیت تقسیم و تکهتکه کردن نوار غزه و محاصره بیش از دو میلیون فلسطینی در کمتر از یک سوم مساحت آن صورت میگیرد.»
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین همچنین تاکید کرد که «انعطافپذیری فلسطین برای موفقیت توافق و پایان دادن به رنج ملت ما بوده و نمیتواند به راهی برای کسب امتیازات بیشتر تبدیل شود، و التزام به توافق باید بر پایه عمل متقابل باشد.»
در پایان، این جنبش درباره همسویی «نیکولای ملادینوف»، فرستاده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه و رئیس شورای صلح برای غزه با منافع سیاسی نتانیاهو و طرحهای دولت فاشیست صهیونیستی هشدار داد و خواستار موضعگیری فعال عربی و اسلامی برای مقابله با طرحهای صهیونیستی با هدف ریشهکن کردن و کوچاندن ملت فلسطین شد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد این رژیم سند ۱۵بندی ارائه شده از سوی «شورای صلح» درباره نوار غزه را نمیپذیرد و پیش از به اصطلاح خلع سلاح واقعی حماس هیچگونه عقبنشینی انجام نخواهد داد.