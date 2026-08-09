خبر خوب برای بازار تهران؛ کاهش ۸۰ درصدی عوارض نوسازی

شهردار منطقه ۱۲ تهران از کاهش ۸۰ درصدی عوارض معابر و کسری املاک تجاری بازار تهران، کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز در سنگلج و تعیین تکلیف واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ خبر داد.

جوان آنلاین: محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای نوسازی و ایمن‌سازی بافت‌های فرسوده و تاریخی منطقه اظهار کرد: یکی از خبر‌های خوب برای بازار تهران، کاهش ضریب پذیرش املاک تجاری از سه به دو است که موجب کاهش ۸۰ درصدی عوارض معابر و کسری شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: بخشی از موانعی که باعث می‌شد مردم برای دریافت پروانه و نوسازی املاک مراجعه نکنند، با این اقدام برطرف شده است.

آیینی با اشاره به وضعیت برخی املاک فرسوده بازار تهران گفت: در پشت راسته‌های بازار، بنا‌های مخروبه و فرسوده‌ای وجود دارد که باید برای آنها اقدام و نوسازی انجام شود.

ابلاغ ضوابط جدید اودلاجان غربی

شهردار منطقه ۱۲ تهران ادامه داد: در بافت تاریخی نیز خبر خوب دیگری داریم و ضوابط جدید اودلاجان غربی ابلاغ شده است. این ضوابط در پایان ماه گذشته از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شده و به منطقه خواهد رسید.

وی افزود: با پیگیری شهرداری منطقه ۱۲ و شهرداری تهران، شرایط دقیق‌تر و مناسب‌تری برای این محدوده در نظر گرفته شده است.

کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز در سنگلج

آیینی با اشاره به وضعیت سنگلج اظهار کرد: خبر بسیار خوبی برای سنگلج داریم و خوشبختانه بخش عمده‌ای از این محدوده از محدودیت‌های میراث فرهنگی آزاد شده است؛ به‌طوری که حدود ۵۰ درصد از محدودیت‌های گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با نگاه بلندمدتی که همکاران میراث فرهنگی داشتند و همراهی وزیر میراث فرهنگی، نقشه جدید تهیه شده و اکنون مبنای عمل قرار گرفته است و در حدود ۵۰ درصد سنگلج، مطابق تفسیر جدید اقدام خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: این اقدام بسیار بزرگی است؛ چراکه در بسیاری از نقاط که در دو طرف پنجره ساخته شده بود، پیش از این اجازه ساخت بیش از سه طبقه داده نمی‌شد، اما اکنون به شرایط طرح تفصیلی بازگشته‌ایم.

آیینی تأکید کرد: در بخش‌هایی که بنا‌ها و محدوده‌های تاریخی وجود دارند، خود ما نیز به حفظ آنها احترام می‌گذاریم و باید آثار تاریخی و حریم‌های مربوط به آنها رعایت شود.

مجوز نوسازی در محدوده منطقه ۱۲

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های منطقه برای نوسازی گفت: یکی از برنامه‌های ویژه ما، پیگیری موضوع در کمیسیون ماده ۵ بود که با همکاری این کمیسیون، مجوز‌های متعددی دریافت کردیم و اکنون اجازه انجام عملیات محدود نوسازی داده شده است.

آیینی افزود: تکمیل ضوابط نیز در دست تهیه است و مشاور در حال کار است تا ضوابط کامل برای نوسازی عمیق این محدوده تهیه و امکان اجرای آن فراهم شود.

پروژه زیرسطحی در جنوب تهران

شهردار منطقه ۱۲ تهران همچنین از یک پروژه زیرسطحی به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص منطقه خبر داد و گفت: این پروژه یک طرح زیرسطحی بزرگ است که نقطه شروع فرآیند توسعه در جنوب تهران خواهد بود.

وی ادامه داد: مجوز این پروژه نیز اخیراً در کمیسیون ماده ۵ گرفته شده و اکنون در حال آماده‌سازی مقدمات برای آغاز عملیات اجرایی آن هستیم.

۱۳۵۰ واحد در منطقه ۱۲ در جنگ آسیب دید

آیینی در ادامه با اشاره به خسارت‌های واردشده به منطقه ۱۲ در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: در مجموع حدود هزار و ۳۵۰ واحد در منطقه ۱۲ آسیب دید که حدود هزار واحد آن غیرمسکونی و شامل واحد‌های تجاری و اداری بود و حدود ۳۵۰ واحد نیز مسکونی بود.

وی افزود: بخشی از واحد‌های مسکونی آسیب جزئی داشتند و حدود ۲۶۹ واحد نیز خسارت متوسط داشتند.

شهردار منطقه ۱۲ تهران گفت: خوشبختانه عملیات مرمت و تعمیرات این واحد‌ها به‌طور کامل انجام شده و اکنون هیچ واحدی نداریم که کار مرمت و تعمیرات آن باقی مانده باشد.

آیینی ادامه داد: ۳۲ واحد نیز نیازمند نوسازی کامل هستند که پروانه آنها در دست صدور است و عملاً پرونده جنگ در حوزه وظایف شهرداری منطقه ۱۲ بسته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ فردی نداریم که به دلیل این آسیب‌ها بلاتکلیف مانده باشد و همه افراد یا به خانه خود بازگشته‌اند یا برای آنها خانه اجاره شده و در حال زندگی هستند.

۱۸ ایستگاه حمل‌ونقل در منطقه ۱۲ ایجاد می‌شود

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ تهران از فعالیت ۱۲۵ دستگاه اتوبوس برقی در این منطقه خبر داد و گفت: امسال تمام ناوگان اتوبوسرانی منطقه ۱۲ برقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ تهران در نشست خبری با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک اظهار کرد: در ایام جنگ نیز نگهداشت و اقدامات جاری ترافیکی منطقه بدون وقفه ادامه پیدا کرد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در منطقه ۱۲ افزود: با احداث یک ایستگاه جدید، تعداد ایستگاه‌های موجود در منطقه به حدود ۱۸ ایستگاه خواهد رسید که از بیشترین تعداد ایستگاه‌ها در میان مناطق تهران است.

فعالیت ۱۲۵ اتوبوس برقی در منطقه ۱۲

رضایی با اشاره به توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک در منطقه گفت: ۱۲۵ دستگاه اتوبوس برقی در منطقه ۱۲ مشغول خدمت‌رسانی هستند و امسال تمام ناوگان اتوبوسرانی منطقه ۱۲ برقی است و اتوبوس دیزلی در ناوگان منطقه نداریم.

وی ادامه داد: در حوزه تاکسیرانی نیز حدود ۷۰۰ دستگاه تاکسی در منطقه ۱۲ فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۲۰۰ دستگاه تاکسی برقی هستند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ تهران با اشاره به فعالیت تاکسی‌های برقی در محدوده بازار تهران گفت: ۳۲ دستگاه تاکسی برقی نیز در محدوده بازار و پیاده‌راه مستقر شده‌اند و مشغول خدمت‌رسانی هستند.

رضایی همچنین از احداث دو جایگاه شارژ خودرو‌های برقی خبر داد و گفت: یکی از این جایگاه‌ها از بزرگ‌ترین جایگاه‌های شارژ برقی تهران است.

احداث زیرگذر مولوی

وی با اشاره به پروژه‌های ترافیکی منطقه ۱۲ اظهار کرد: احداث زیرگذر خیابان مولوی در تقاطع حاج قاسم در دستور کار قرار گرفته است که با اجرای آن، بار ترافیکی خیابان مولوی کاهش پیدا می‌کند.

رضایی افزود: این پروژه همچنین دسترسی مترو میدان محمدیه به بازار را تسهیل می‌کند و می‌تواند موجب کاهش ترافیک، تصادفات و تردد عرضی عابران در سطح خیابان مولوی و میدان محمدیه شود.

۹ پارکینگ جدید اطراف بازار تهران

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی پارک خودرو و موتورسیکلت در محدوده بازار گفت: با مشارکت بخش خصوصی، ۹ پارکینگ در اطراف بازار تهران اضافه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: سه پارکینگ مکانیزه نیز در نقاط مختلف منطقه احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است.

رضایی با اشاره به ضرورت ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها در محدوده بازار گفت: بخشی از موضوع ساماندهی موتورسیکلت‌ها مربوط به شهرداری و بخشی مربوط به اعمال قانون و جلوگیری از تخلفات است که در این بخش با پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری داریم.

وی افزود: شهرداری ضابط قضایی نیست و از نظر قانونی امکان برخورد مستقیم با موتورسواران را ندارد، اما می‌تواند زیرساخت‌هایی مانند پارکینگ و تابلو‌های مربوط به توقف موتورسیکلت‌ها را فراهم کند.

توسعه پیاده‌راه لاله‌زار

رضایی همچنین از توسعه پیاده‌راه لاله‌زار خبر داد و گفت: اجرای این طرح از محدوده جمهوری تا خیابان … در برنامه قرار دارد و امیدواریم اوایل ماه آینده به پیاده‌راه‌های منطقه اضافه شود.

وی هدف از این اقدام را رونق‌بخشی به محور لاله‌زار، برگزاری مراسم‌های مختلف و افزایش حضور شهروندان در این محدوده عنوان کرد.

رفع ۷۶ نقطه حادثه‌خیز در منطقه ۱۲

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ تهران در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی معابر گفت: ۷۶ نقطه حادثه‌خیز در منطقه ۱۲ برطرف شده است.

رضایی افزود: با این اقدامات، میزان تصادفات و فوتی‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال‌های گذشته ۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: با وجود حجم بالای تردد در منطقه ۱۲، این منطقه از نظر کاهش تصادفات در میان مناطق ۲۲گانه رتبه نخست را داشته و کمترین میزان تصادفات جرحی را ثبت کرده است.

ایمن‌سازی بازار تهران با ساماندهی سقف‌ها و تأسیسات

سید مصطفی عرفانیان، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۲ تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی بازار تهران گفت: در سطح بازار تهران اقداماتی در حوزه ایمن‌سازی، ساماندهی سقف‌های بازار، جداره‌سازی و کف‌سازی انجام شده است.

وی افزود: میراث فرهنگی بیشتر در حوزه نیازسنجی و نظارت ورود می‌کند و وظیفه ذاتی شهرداری تهران در این بخش، ایمن‌سازی سطح بازار تهران به‌ویژه سقف‌های بازار است که توسط شهرداری انجام شده است.

عرفانیان با اشاره به ساماندهی جداره‌ها و تأسیسات بازار تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل حریق و حوادث در سطح بازار تهران، وضعیت تأسیسات بود، ساماندهی تأسیسات نیز انجام شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۲ تهران ادامه داد: در حوزه کف‌سازی نیز طبق توافقی که با کسبه داشتیم، سال گذشته بازار بزرگ و امسال نیز بخش دیگری از بازار را کف‌سازی کردیم.

وی با اشاره به اجرای بخشی از این اقدامات در زمان جنگ گفت: کف‌سازی بازار بزرگ در زمان جنگ انجام شد و با وجود شرایط جنگی، کار‌ها متوقف نشد و بخشی از اقدامات در همان دوره تکمیل شد.