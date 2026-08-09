جوان آنلاین: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که در هفته بیستم سال ۱۴۰۵ (هفته منتهی به ۱۶ مرداد) نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، کاهش داشته است؛ به طوری که ۴.۴ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا و ۵.۷ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید بوده‌اند.

به گزارش تسنیم، در این نظام مراقبت دیده وری، از میان ۱۳۸ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات تنفسی، میزان موارد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا ۰.۷ درصد و میزان موارد مثبت آزمایش PCR کرونا، ۲.۹ درصد بوده است.

در این هفته نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوانزا، در بیماران بستری اندکی افزایش و در بیماران سرپایی، اندکی کاهش نشان داده است. این نسبت در هفته مشابه سال قبل، صفر بوده است. نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید ۱۹ هنوز در سطح پایینی قرار دارد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته بیستم سال ۱۴۰۵ در مجموع تعداد ۲۷۵۷ نمونه تنفسی (که ۹۳.۳% آنها از بیماران بستری اخذ شده)، در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آزمایش شده و از میان آنها ۵۷ مورد مثبت آنفلوانزا بوده است (۲.۱ درصد).

نوع غالب ویروس در موارد مثبت آنفلوانزا، همچنان آنفلوانزای نوع B است (۸۰ درصد).

در استان بوشهر (۲۵.۵ درصد)، میزان موارد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار بالا (۱۰ درصد) است. در استان خوزستان (۸.۴ درصد)، موارد مثبت آنفلوانزا، کمتر از آستانه هشدار پایین (۵ درصد) گزارش شده است.

وزارت بهداشت در این گزارش اعلام کرده است که ۳۳.۳ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق داشته‌اند که شامل گروه سنی زیر ۲ سال ۷ درصد، گروه سنی ۲ تا ۵ سال ۱۲.۳ درصد و گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال ۱۴ درصد بوده است.