روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی ادعا کرد: ترامپ می‌خواهد بدون دستیابی به توافق هسته‌ای، به تقابل با ایران پایان داده و پیروزی بر این کشور را اعلام کند.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه آمریکایی گزارش وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایل است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای، به تقابل با ایران پایان داده و پیروزی بر این کشور را اعلام کند.

به گزارش مهر، این روزنامه گزارش داد که ترامپ این ایده را به‌طور خصوصی با دستیاران ارشد خود مطرح کرده و بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی توسط ایران، یکی از شروط اصلی آن است.

این مقامات به وال استریت ژورنال گفتند که اگر آمریکا بتواند برنامه هسته‌ای (صلح آمیز) ایران را مهار کند و تردد در تنگه هرمز ازسر گرفته شود، احتمال اینکه ترامپ آتش بس را «به طور نامحدود» تمدید کند، بیشتر خواهد بود.

روزنامه آمریکایی گزارش وال استریت ژورنال نوشت: انتظار می‌رود در صورتی که ایران تنگه هرمز را به‌طور کامل بازگشایی کند، ترامپ محاصره دریایی علیه این کشور را لغو کند. ممکن است ترامپ آتش‌بس را تمدید کند، مشروط بر آنکه برنامه هسته‌ای محدود شده و کشتیرانی در تنگه هرمز ازسر گرفته شود. ترامپ به دستیاران خود گفته است که تهران در دوران ریاست‌جمهوری او قادر نخواهد بود فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر بگیرد.