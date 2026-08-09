جوان آنلاین: سرهنگ علی عسگری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابلهای با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، رسیدگی به پرونده یکی از توزیعکنندگان سابقهدار مواد مخدر در شرق پایتخت در دستور کار مأموران پایگاه چهارم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، وی افزود: مأموران در تحقیقات و بررسیهای تخصصی دریافتند متهم ضمن تهیه و قاچاق مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، اقدام به توزیع گسترده آن در محدوده تهرانپارس کرده که این موضوع موجب نارضایتی شهروندان منطقه شده بود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: مأموران با گسترش اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیتهای متهم، موفق شدند مخفیگاه وی را شناسایی کنند.
عسگری تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، ۲ کیلو و ۷۶۰ گرم ماده روانگردان گل کشف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به ماهیت خطرناک ماده روانگردان گل گفت: این ماده از خانواده کانابیس و مواد توهمزا محسوب میشود و مصرف آن میتواند عوارضی همچون اضطراب، بیقراری، اختلالات عصبی و روانپریشی، توهمات بصری و شنیداری، وحشتزدگی و بدبینی را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: قاچاقچیان مواد مخدر با انگیزههای سودجویانه، جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده و تلاش میکنند با گسترش این مواد، بنیان خانوادهها و سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجوییهای فنی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
عسگری در پایان از خانوادهها خواست نظارت و مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان خود داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش مواد مخدر، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.