مصر و ترکیه بر لزوم توقف تنش در اراضی اشغالی تأکید کردند

جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه تلفنی رایزنی کردند.
به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، دو طرف راههای ارتقای سطح روابط مصر و ترکیه در زمینههای مختلف را بررسی، و پیشرفت سریع روابط دوجانبه طی دوره اخیر را تحسین کردند.
وزیران امور خارجه مصر و ترکیه بر اهتمام به پیگیری اجرای نتایج نشست نخست شورای همکاری استراتژیک بلندپایه که در فوریه ۲۰۲۶ در قاهره برگزار شد تاکید کردند.
طرفین درباره آخرین تحولات منطقه و تلاشهای صورت گرفته برای کاهش تنش و مهار بحران تبادل نظر کردند.
عبدالعاطی و فیدان بر اهمیت تشدید تلاشها با هدف تحقق آرامش و دستیابی به تفاهمات پایدار و جامع برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.
وزیران امور خارجه مصر و ترکیه درباره ترتیبات امنیتی منطقهای در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه نیز تبادل نظر کردند.
دو طرف در بخش دیگری از این تماس تلفنی در خصوص تحولات قضیه فلسطین رایزنی، و بر لزوم توقف فوری تنش در اراضی اشغالی و لزوم اجرای طرح صلح طی مرحله نخست و دوم آن از جمله عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه تاکید کردند.
وزیر خارجه مصر و فیدان به شدت تعرضات مکرر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه را محکوم کردند.