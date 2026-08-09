پاکستان: توافق مکه هیچ کشوری را هدف قرار نداده است

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان گفت: توافق سه‌جانبه دفاعی مکه که توسط ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شده است، ماهیت کاملاً دفاعی دارد و هیچ کشوری را هدف قرار نداده است.

به گزارش مهر، دار در بیانیه‌ای که در ایکس منتشر شد، گفت که تنها هدف توافق‌نامه دفاعی مشترک مکه، تقویت بیشتر تلاش‌های مشترک جاری برای صلح، ثبات و رفاه در منطقه وسیع‌تر است.

این توافق‌نامه که روز جمعه توسط سه کشور در مکه امضا شد، حمله به هر یک از کشور‌ها را به عنوان حمله به هر سه کشور تلقی می‌کند.

دار گفت که این پیمان دفاعی برای هر کشوری در منطقه که مایل به رعایت اصول اساسی خود و حل اختلافات از طریق احترام متقابل، همکاری و روش‌های مسالمت‌آمیز باشد، باز است.

او تأکید کرد که طبق این توافق‌نامه، هرگونه حمله مسلحانه خارجی به هر یک از سه کشور حمله به همه تلقی می‌شود که مطابق با حق ذاتی دفاع از خود فردی و جمعی طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است.

او افزود: این پیمان هیچ یک از توافقات دوجانبه یا چندجانبه موجود بین این کشور‌ها یا با سایر کشور‌ها یا سازمان‌ها را لغو یا جایگزین نمی‌کند.