ادعای زلنسکی درباره استقرار ۵۰ هزار سرباز کره شمالی در روسیه

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته است که قرار است تا ۵۰ هزار سرباز کره شمالی در روسیه مستقر شوند تا برای متحد پیونگ یانگ بجنگند.

به گزارش مهر، زلنسکی در ایکس گفت که تصمیمی برای استقرار ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ نیروی کره شمالی در خاک روسیه گرفته شده است؛ رقمی بالاتر از تخمین ۳۰،۰۰۰ نفری او در ماه ژوئیه.

او اعلام نکرد که چگونه این اطلاعات را به دست آورده است. او گفت که کی یف برخی از موشک‌های کره شمالی را در خاک اوکراین پیدا کرده است بدون اینکه مکان آنها را فاش کند.

رئیس جمهور اوکراین مدعی شد: کاملاً واضح است که کره شمالی به کسب تجربه خود در جنگ مدرن ادامه خواهد داد، از روسیه مجوز دریافت می‌کند و انواع ابزار‌های نظامی را از آنها دریافت خواهد کرد.

زلنسکی با اشاره به سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین و درخواست از سئول برای همکاری نزدیک‌تر، گفت که اوکراین بسیار مایل است در حوزه‌ای که کمبود دارد، از کره جنوبی حمایت دریافت کند. او گفت: ما آماده‌ایم تا روی توافق پهپاد و سایر حوزه‌ها نیز کار کنیم. او افزود که دیپلمات‌های اوکراینی برای پیشبرد توافق‌های احتمالی با سئول در تماس هستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم، رهبر کره شمالی در جریان سفر ژوئن ۲۰۲۴ پوتین به پیونگ یانگ، یک پیمان جامع همکاری استراتژیک امضا کردند. این پیمان شامل یک بند کمک متقابل در صورت مواجهه هر یک از کشور‌ها با تجاوز خارجی است.

بنابر این گزارش، کره شمالی استقرار خود را به عنوان کمک به این شریک پیمان در نظر گرفته است. کره شمالی تاکنون حدود ۱۴۰۰۰ سرباز را در سال ۲۰۲۴ به منطقه کورسک روسیه اعزام کرده است و به مسکو کمک کرده است تا حمله نیرو‌های اوکراینی به منطقه را دفع کند. این ماه، یک مقام در اطلاعات نظامی اوکراین به رویترز گفت که یک واحد موشکی کره شمالی شروع به استقرار در غرب روسیه کرده است و می‌تواند به ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین مجهز شود.

اوکراین از نظر پدافند هوایی پیشرفته بسیار کمبود دارد و روسیه سعی کرده است با استفاده از موشک‌های بالستیک بیشتر، که به ویژه سرنگونی آنها دشوار است، از این موضوع استفاده کند.