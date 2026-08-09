جوان آنلاین: آیت الله صادق آملی لاریجانی، در ابتدای نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تسلیت رحلت جانگداز پیامبر اعظم خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امامین همامین امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسی الرضا سلام الله علیها، با اشاره به گذشت بیش از پنج ماه از شهادت رهبر فقید انقلاب، گفت: داغ فراق ایشان همچنان در دلها تازه است و قلوب ما از این فراق و نیز از ظلمی که بر ملت ایران رفته، به شدت مجروح است.
رئیس مجمع تشخیص، شخصیت رهبر شهید را جامع و یگانه عصر خواند و تصریح کرد: عظمت شخصیت تاریخی ایشان پس از شهادتشان، بیش از پیش آشکار میشود. تقوا، علم، معنویت، شب زنده داری، و تجربیات عظیم انباشته شده در طول سالیان رهبری و پیش از آن، چهرهای بی نظیر از ایشان پدید آورده بود که با ابعاد علمی، فضایل اخلاقی استثنایی، دقت نظر، پیش بینیهای دقیق و تیزبینیهای بی بدیل، دارا بودن چهرهای عطوف و مهربان در عین چهرهای مصمم و قدرتمند، الگویی کم نظیر برای عصر ماست.
آیت الله آملی لاریجانی بر لزوم تحلیل و تبیین مجموعه گفتارها، سلوک شخصی و سیاسی ایشان تأکید کرد و افزود: این شخصیت یگانه عصر ما باید برای نسل فعلی و آینده بازتعریف شود.
وی در ادامه، یاد فرماندهان والامقام نیروهای مسلح و مقامات دولتی و حکومتی و نیز اعضاء مجمع که به شهادت نائل آمدند، گرامی داشت و سردار سرلشکر موسوی را چهرهای فداکار، ایثارگر، متواضع و متدین خواندند و ادامه دادند: از دوران دبیرستان در قم با او الفت داشته و ایشان زندگی خویش را وقف مردم و اعتلای نظام اسلامی کرده بود و عشقی وافر به رهبر انقلاب داشت.
وی همچنین دریاسالار شمخانی را مجاهدی، پیش از انقلاب و حاضر در میدان جهاد پس از آن توصیف کرد که در برابر ناملایمات صبوری کرد و خداوند او را به فیض شهادت رساند.
رئیس مجمع تشخیص همچنین شهید سید کمال خرازی را چهرهای کم سخن، با متانت، گزیده گو، فاضل، متدین و دلسوز انقلاب دانست.
رئیس مجمع با اشاره به شخصیت ممتاز علمی و مدیریتی شهید علی لاریجانی، اظهار داشت: ایشان دل سوخته نظام و عاشق انقلاب، امام (ره) و رهبر شهید انقلاب بود و در برابر جفاهای بسیار، صبور و حلیم باقی ماند. ایشان شخصیتی تیزهوش، با درایت، و دارنده تجربیات عظیم اجرایی بود که این موضوع از ویژگیهای برجسته ایشان بود.
وی ادامه داد: ایشان حتی در دورانی مسئولیتی نداشت، پیشنهادات روشنی را برای مقام معظم رهبری ارسال میکرد. در دورههای تصدی صداوسیما، وزارت ارشاد، سه دوره ریاست مجلس و شورای عالی امنیت ملی، همواره در اندیشه اعتلای نظام بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ملت عزیز ایران که به تعبیر ایشان «به اعجاز شهادت رهبر مبعوث شدند»، قدردانی کرد و اظهار داشت: بعثت مردم از اعجاز شهادت رهبر عزیزمان بود. برخی بعد از شهادت ایشان گفتند خدای خامنهای زنده است، اما من عرض میکنم خود خامنهای زنده است و روح شهدا زندهتر در محضر حق تعالی حاضرند و در آن عوالم، تأثیرشان در دنیای ما افزونتر از زمان حیات دنیوی ایشان است و این حقیقتی قرآنی و روایی و مطابق شهود اهل یقین است.
وی تأکید کرد: ملت ایران به نحو اعجاب آوری دنیا را انگشت به دهان کرد. خداوند از طریق نصرت اولیای خود، این ملت را مبعوث ساخت تا در برابر جباران تاریخ بایستند.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین از نیروهای مسلح که با وجود تقدیم شهدا و جانبازان، با اقتدار تمام از انقلاب و امنیت کشور دفاع کردند، سپاسگزاری کرد و گفت: نیروهای مسلح قدرت نظام اسلامی را به رخ دشمنان کشیدند و موجب شدند ترامپ به مقاومت و تسلیم ناپذیری ملت ایران اعتراف کند.
وی با اشاره به اظهارات نخوت آمیز ترامپ در ابتدای جنگ که در رسانه شخصی اش خطاب به ملت ایران نوشته بود «تسلیم محض»، گفت: از این سخنان، تکبری میبارد که شأن جباران تاریخ است. خداوند بینی این متکبران را به خاک خواهد مالید و پیشبینی رهبر شهید که فرمودند "جباران در اوج قدرت، یکباره بر زمین زده میشوند"، به وقوع خواهد پیوست.
رئیس مجمع تشخیص، ترامپ و نتانیاهو را چهرههای منفور و جنایتکار تاریخ خواندند و گفت: آنها درمانده شدهاند. ادعا داشتند جنگ را سه روزه، یک هفتهای یا یک ماهه تمام میکنند، اما امروز حدود ۶ ماه است که مردم و نیروهای مسلح ایستادهاند و مایه افتخارند.
آیت الله آملی لاریجانی با قدردانی از دولتمردان، قوای سه گانه و نهادهای حکومتی که کوشیدند کشور به طور شایستهای اداره شود، اظهار داشتند: دشمن با تمام قوا در پی حصر ایران است، هرچند جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال تجربه تحریم را پشت سر گذاشته است. دشمنان میکوشند با حصر، تحریمها را تشدید کنند.
وی از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست با تلاش مضاعف در مسیر کاهش مشکلات مردم گام بردارند.
رئیس مجمع در بخش پایانی، با تأکید بر اینکه باید اتحاد و انسجام ملی به هر قیمتی حفظ شود، گفت: عقل و شرع اقتضا میکند این اتحاد حول محور رهبری نظام حفظ شود. هرگونه اظهارات تفرقه انگیز، خطاست. امروز باید یک صدا از حقانیت جمهوری اسلامی، اسلام و انقلاب دفاع کنیم تا دشمنان کوچکترین اختلافی در صفوف ملت و مسئولان احساس نکنند.
وی افزود: بزرگترین وظیفه مسئولان، حراست از وحدت موجود در گفتار و عمل است. از این اتحاد، اعجازها دیدهایم و خواهیم دید. امروز دوست و دشمن به ملت ایران احترام میگذارند.
آیت الله آملی با تأکید بر اینکه ایستادگی و استقامت رمز پیروزی، ملت ایران است، خاطرنشان کردند: باید این مسیر دشوار و گردنه ناهموار تاریخی را با مقاومت به سلامت بپیماییم.
آیتالله آملی لاریجانی ترامپ و نتانیاهو را بر اساس قواعد حقوق بین الملل، جنایتکار جنگی خواند و گفت: شهادت رهبر انقلاب، کودکان میناب، مردم لامرد، تلفات گسترده در شهرهای مختلف و تخریب اموال فرهنگی، همه جنایت جنگی است. به این جنایتکاران میگویم: «ملت ایران تسلیم ناپذیر است و ظلم بیشتر به زیان خود شماست.»
وی با تأکید بر ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهدافشان (از هم پاشیدن نظام، تجزیه ایران، نابودی نیروهای مسلح، قدرت موشکی و فناوری هستهای)، تصریح کردند: ملت ایران و نیروهای مسلح پای تنگه هرمز ایستادهاند و حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهیم کرد و تنگه هرمز به شرایط پیشین باز نخواهد گشت. اگر خواهان تردد آزاد هستند، باید به شروط تفاهمنامه عمل کنند.
در ادامه عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع با اشاره به شهادت تنی چند از اعضای مجمع گفت: بر اساس آئین نامه، ضرورت دارد اعضای جایگزین این شهیدان در هیئت عالی نظارت و کمیسیونهای اصلی را انتخاب کنیم.
سپس با رای اعضای مجمع تشخیص، اعضای جدید هیات عالی نظارت و نیز اعضای جدید کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی انتخاب شدند.