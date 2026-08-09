پاپ لئو بار دیگر خواستار پایان جنگ اوکراین شد

پاپ لئو روز یکشنبه با اشاره به افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ روسیه و اوکراین، خواستار پایان درگیری‌ها و احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی شد و از هر دو طرف خواست حملات علیه اهداف غیرنظامی را متوقف کنند.

جوان آنلاین: از رویترز، پاپ لئو روز یکشنبه در جریان مراسم دعای «آنجلوس» در واتیکان گفت که افراد بی‌گناه، از جمله کودکان، در جنگ روسیه و اوکراین کشته و زخمی می‌شوند و از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به این جنگ تلاش کند.

وی افزود: «رویداد‌های تراژیک در حال افزایش است و شمار قربانیان غیرنظامی، از جمله کودکان، پیوسته بیشتر می‌شود.»

رهبر کاتولیک‌های جهان افزود: «بار دیگر از صمیم قلب خواستار احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی و توقف حملات علیه اهداف غیرنظامی در هر دو طرف هستم.»

بر اساس آمار سازمان ملل، در نزدیک به چهار سال و نیم جنگ، بیش از ۱۶ هزار غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند که اکثریت قاطع آنان شهروندان اوکراینی بوده‌اند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده است که در نیمه نخست سال جاری میلادی، شمار کشته‌ها و زخمی‌های غیرنظامی در اوکراین بیش از یک‌سوم افزایش یافته و این روند عمدتاً ناشی از افزایش حملات پهپادی بوده است.

در مقابل، اوکراین نیز حملات پهپادی گسترده‌ای علیه خاک روسیه انجام می‌دهد. یک مقام سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که غیرنظامیان ساکن مناطق اوکراینی تحت اشغال روسیه و همچنین داخل خاک روسیه نیز در این حملات کشته شده‌اند.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز یکشنبه گفت که بندر اودسا در پی حمله شبانه روسیه آسیب دیده و دست‌کم هشت نفر در این شهر زخمی شده‌اند.