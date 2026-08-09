کد خبر: 1373318
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
ورزش » ساير

قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ساحلی انجام شد/ وعده بهاروند جهت جذب اسپانسر برای فوتبال ساحلی

1 مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با حضور مسئولان سازمان لیگ فوتبال ایران و نمایندگان باشگاه‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها در سالن روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه رسمی سازمان لیگ، مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی از روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

قرعه کشی مسابقات در دو گروه ۵ تیمی برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

گروه یک: تیم‌های پارس جنوبی بوشهر- گلسا پوش یزد- ملوان بندرانزلی- شاهین خزر رود سر و شیبا البرز 
 گروه دوم: فولاد هرمزگان- شهرداری بندرعباس- چادرملو اردکان- هدف سمنان و دهیاری ملاباشی یزد 

در این مراسم حیدر بهاروند نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران، محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ، محمد آخوندی رییس کمیته فوتبال ساحلی فدارسیون فوتبال، مهرداد شفیعی راد مدیر مسابقات فوتبال ساحلی و علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور حضور داشتند. 

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم قرعه کشی گفت: متاسفانه در برگزای لیگ برتر از پخش زنده محروم هستیم علت این موضوع را نمی‌دانم البته در حال پیگیری هستیم. رسانه ملی همواره در بخش‌های مختلف فوتبال و فوتسال کشور در کنار ما بوده و انتظار داریم در این بخش هم ما را یاری کنند.
بهاروند افزود: خوشبختانه با حضور آخوندی تحول خوبی در حال رخ دادن است ضمن اینکه باید تشکر کنم از عزیزانی که قبلا حضور داشتند. ولی با حضور ایشان تلاش‌های خوبی شده است و ساخت و ساز‌های خوبی درحال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر به‌دنبال اسپانسر برای فوتبال ساحلی هستیم تا به باشگاه‌ها کمک کنیم. باشگاه‌ها برای حضور درمسابقات هزینه زیادی پرداخت می‌کنند بدون این که یک ریال بازگشت داشته باشد در این بخش یکی از مشکلاتی که داریم تبلیغات محیطی است که امیدواریم این مشکل با کمک ریاست فدراسیون فوتبال و آخوندی بر طرف شود.

آخوندی، رییس کمیته فوتبال ساحلی نیز در ادامه گفت: در طول مدت حضورم بخش زیادی از آن درگیر مسائل مختلفی از جمله جنگ بود، اما کار را شروع کردیم. ما یک برنامه ۴ ساله را برای فوتبال ساحلی کشور تدوین کردیم که درحال حاضر در اختیار ریاست محترم فدراسیون فوتبال برای ابلاغ است. هدف اصلی ما قهرمانی تیم ملی در مسابقات جام جهانی است در بخش‌های مختلف فوتبال ساحلی برنامه ریزی و هدف گذاری کردیم. بخشی از این برنامه‌ها در حال اجراست و گزارشی از عملکرد یکساله آماده شده بخش مهم این برنامه مربوط به باشگاه‌ها است که بعد از تصویب ریاست محترم فدراسیون برای باشگاه‌ها ارسال خواهد شد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های ما در برنامه ۴ ساله ارائه شده تشکیل تیم ملی «ب» است که مورد موافقت ریاست فدراسیون فوتبال قرار گرفته است. این تیم پشتوانه تیم ملی اصلی مان خواهد بود و بطور مستقل در تورنمت‌ها شرکت کند.

برچسب ها: قرعه کشی ، فوتبال ساحلی ، لیگ برتر
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