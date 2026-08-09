کشته و زخمی شدن افسران سعودی در حمله انصارالله به المخا

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، منابع یمنی از تلفات سنگین وارد شده به دشمن سعودی در جریان حمله انصارالله به المخا خبر دادند.
این منابع بیان کردند که شماری از افسران سعودی در جریان این عملیات کشته و زخمی شدهاند.
منابع مذکور اعلام کردند: انفجارها و ستونهای دود همچنان از انبارهای تسلیحات نیروهای دشمن سعودی در ساحل غربی به هوا برخاسته است.
ساعاتی قبل، نیروهای مسلح یمن در بیانیهای اعلام کرد: در پاسخ به تحرکات مداوم نیروهای دشمن سعودی و تقویت تسلیحاتی و تجهیزاتی و حملات مداوم آن به ساحل غربی یمن و استان تعز، با هدف بازداشتن مردم عزیز ما از اقدامات مشروعشان برای مقابله با محاصره ناعادلانه و تجاوز وحشیانهای که دوازده سال است علیه آنها انجام میشود؛ نیروهای مسلح یمن، با یاری خداوند، یک عملیات نظامی گسترده و دقیق را با هدف قرار دادن مراکز تجمع نیروها و انبارهای تسلیحاتی دشمن سعودی در منطقه المخا انجام دادند.