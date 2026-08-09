انتصاب مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان تهران

جوان آنلاین: عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه در حاشیه جلسه شورای مدیران و در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و رییس بخش روان پزشکی قانونی گفت: حفظ کرامت اربابرجوع و برخورد توأم با تکریم با مراجعین از اولویتهای بنیادین سازمان است که باید مورد توجه مدیران و تمامی کارکنان قرار گیرد.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اهمیت و حجم کار پزشکی قانونی در استان تهران، تصریح کرد: اداره کل پزشکی قانونی استان تهران یکی از مهمترین و پرکارترین مراکز پزشکی قانونی است و هرگونه رفتارسازی و الگوسازی در این اداره کل قابل تسری به ادارات پزشکی قانونی در سایر استانها است.
مسجدی در این مراسم با قدردانی از خدمات و تلاشهای دکتر امیدرضا کارگر بیده مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان تهران، افزود: استان تهران در دو سال گذشته شاهد حوادث و بحرانهای بسیاری بود که خوشبختانه پزشکی قانونی با مدیریت همه جانبه و تلاشهای دلسوزانه از این حوادث و بحرانها سربلند بیرون آمد و حضور رییس قوه قضاییه در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک که اخیرا اتفاق افتاد، گواهی بر این مسئله است.
وی در ادامه با آرزوی موفقیت برای سلیم خانی مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان تهران، ابراز امیدواری کرد که همچون گذشته تلاشهای مستمر برای تحقق اهداف متعالی سازمان و خدمت دلسوزانه به مراجعین با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این مراسم مسجدی با اشاره به اهمیت پروندههای مورد بررسی در بخش روان پزشکی قانونی گفت: روان پزشکی، یکی از بخشهای مهم سازمان است که روزانه پروندههای بسیاری در موضوعات حجر، حضانت، مسئولیت مالی و ... در آن تعیین تکلیف میشود.
وی با قدردانی از تلاشها و خدمات مهدی هرمزپور رییس سابق بخش روان پزشکی قانونی گفت: در دوره مدیریت دکتر هرمزپور شاهد اتفاقات قابل توجهی در بخش روانپزشکی قانونی بودیم که مهمترین آن راه اندازی مرکز مشاوره پزشکی قانونی استان تهران بود؛ این اقدام نقش قابل توجهی در کاهش اطاله دادرسی و تسریع پاسخدهی به پروندهها داشت.
در این مراسم خانم دکتر زارعی به عنوان رییس جدید بخش روان پزشکی قانونی معرفی شد که مسجدی ضمن آرزوی موفقیت برای وی، خواستار همکاری و مساعدت مجموعه مدیران سازمان با بخش روانپزشکی و همچنین دقت و توجه در رسیدگی به تمامی پروندههای ارجاعی به این بخش شد.
گفتنی است امیدرضا کارگر بیده رییس سابق اداره کل پزشکی قانونی استان در این مراسم به عنوان رییس اندیشکده پزشکی قانونی معرفی شد.