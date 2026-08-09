جوان آنلاین: هادی حسین کارشناس پاکستانی، توافقنامه به اصطلاح دفاعی مشترک میان ریاض، آنکارا و اسلام آباد را صرفا یک ائتلاف رسانهای و محکوم به شکست قلمداد کرد.
به گزارش تسنیم، هادی حسین گفت که توافق دفاع مشترک مکه میان عربستان، پاکستان و ترکیه صرفا یک چارچوب رسانهای است تا یک ائتلاف نظامی.
وی خاطر نشان کرد که وجود اختلافات بنیادین میان سه کشور در کنار عدم تمایل پاکستان به ورود در نزاعات و جنگهای سعودی، توافق را در برابر چالشهای بزرگی قرار میدهد که مانع موفقیت آن در آینده میشود.
حسین که با المعلومه گفتوگو میکرد، اظهار داشت: توافقنامه مکه بیشتر یک ظاهر رسانهای است تا ائتلاف نظامی، و پاکستان نمیخواهد وارد ماجراجوییهای عربستان و تجاوزات این کشور به یمن وعراق و دیگر پروندهها شود.
وی تصریح کرد: اختلافات بزرگی میان ترکیه و عربستان در برخی پروندهها از جمله لبنان و سوریه وجود دارد و این اختلافات میتواند بر هر ائتلاف سه جانبه میان ریاض، آنکارا و اسلام آباد تاثیر منفی بگذارد.
کارشناس پاکستانی گفت: اعلام توافق مکه با دستورات آمریکایی و با هدف ایجاد ساختار قوی در خاورمیانه برای مقابله با ایران و محور مقاومت بوده است.
وی در عین حال تصریح کرد که ماهیت منافع متناقض میان سه کشور سبب میشود تا تحقق اهداف این توافق پیچیده باشد.
هادی حسین تاکید کرد که این توافق هرگز با موفقیتی در آینده مراه نخواهد شد که دلیل آن، عوامل سیاسی و منطقهای متعددی است که مانع تبدیل آن به یک ائتلاف منسجم و به هم پیوسته و قادر به بقا میشود، علاوه بر اینکه باید به اختلاف در محاسبات هر کشور در قبال پروندهها و نزاعات در منطقه اشاره کرد.