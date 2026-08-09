جوان آنلاین: «ایمل ولی خان»، رئیس حزب عوامی ملی پاکستان در واکنش به امضای توافق دفاعی مشترک میان پاکستان، عربستان و ترکیه، از اسلامآباد خواست پیش از تمرکز بر توافقهای امنیتی و خارجی جدید، برای حل مشکلات داخلی کشور اقدام کند.
به گزارش تسنیم، وی گفت که اسلامآباد در بخش بزرگی از خاک این کشور کنترل مؤثری بر امور ندارد و فعالیتهای تحریک طالبان پاکستان و حملات این گروه، چالشهای جدی امنیتی برای دولت ایجاد کرده است.
ایمل ولی خان تأکید کرد کشورهایی که توافق دفاعی مکه را امضا کردهاند باید در کنار همکاریهای خارجی، وضعیت امنیتی و سیاسی داخلی پاکستان را نیز مورد توجه قرار دهند.
توافق سهجانبه دفاعی میان پاکستان، عربستان و ترکیه جمعه ۱۶ مرداد توسط «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه، و «شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان به امضا رسید و بر اساس آن حمله به هر یک از سه کشور، حمله علیه هر سه عضو تلقی خواهد شد.
«هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه نیز گفته بود این سازوکار از نظر فنی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو است؛ با این تفاوت که نوع و میزان حمایت در صورت وقوع حمله، پس از مشورت میان اعضا تعیین خواهد شد.