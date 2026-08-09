جوان آنلاین: «باسم نعیم»، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز، با اشاره به آخرین تحولات مربوط به آتشبس در غزه، از جامعه بینالمللی و به ویژه دولت آمریکا خواست تا فشار خود بر بنیامین نتانیاهو و کابینه افراطی او را برای پایبندی به نقشهراه توافقشده افزایش دهند.
به گزارش تسنیم، باسم نعیم تأکید کرد که حماس همچنان به نقشهراهی متعهد است که ۱۰ روز پیش در قاهره با وساطت میانجیها و نمایندگان شورای صلح به توافق رسیده است. اما طرف صهیونیستی با سنگاندازی و افزودن شرطهای جدید، اجرای این توافق را به تعویق انداخته است.
این رهبر حماس با اشاره به موانع ایجادشده از سوی رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که حماس در صورت پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق، برای اجرای کامل آن آمادگی کامل دارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که منابع آگاه از ادامه کارشکنیهای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در روند مذاکرات حکایت دارند. نخستوزیر رژیم صهیونیستی امروز در اظهاراتی صریح، تشکیل کشور فلسطینی را رد کرد.
جنبش حماس، اما بر لزوم پایان کامل تجاوزات، خروج نظامیان اشغالگر از غزه و آغاز روند بازسازی این باریکه تأکید دارد.