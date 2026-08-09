بیانیه شدیداللحن سازمان حشد شعبی عراق و حمایت از فالح الفیاض

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری واع، سازمان حشد شعبی عراق اتهامات مطرحشده علیه رئیس این سازمان را افترا خواند و با تأکید بر اینکه دستورات هوشیاری و آمادهباش پیش از حمله صادر شده بود، از پیگیری قانونی علیه شایعهسازان خبر داد.
به گزارش مهر، سازمان حشد شعبی عراق امروز یکشنبه با صدور بیانیهای، ادعاهای مطرحشده از سوی برخی چهرههای سیاسی علیه «فالح الفیاض»، رئیس این سازمان را که در آنها ادعا شده بود وی از برنامه حمله به مقرها اطلاع قبلی داشته، اما نیروها را مطلع نکرده است به شدت محکوم کرد و این اظهار نظرها را کاملاً بیاساس و فاقد هرگونه مدرک دانست.
در بیانیه حشد شعبی آمده است: از زمان آغاز تحولات در منطقه، تمامی نیروها در حالت آمادهباش قرار داشتهاند و حتی دو روز پیش از تجاوز اخیر، دستورات لازم برای رعایت حداکثر هوشیاری و تدابیر ایمنی به کلیه یگانها ابلاغ شده بود که همین اقدام مانع از تلفات بیشتر شد. با این حال، گردان چهارم از تیپ ۳۰ تمامی اقدامات پیشگیرانه را بهکار نبست و همین موضوع باعث شد بیشترین آمار شهدا مربوط به این یگان باشد و به همین منظور، ریاست سازمان دستور آغاز تحقیقات از مسئولان مربوطه را برای مشخص شدن ابعاد این تقصیر و مشخص شدن مسئولیتها صادر کرده است.
این سازمان با ابراز تأسف از سوءاستفاده برخی جریانهای سیاسی از خون شهدا تصریح کرد: در شرایطی که فرزندان حشد شعبی غرق در خون خود بوده و با دستدرازی و تهاجمی وحشیانه مواجه بودند، جای تأسف دارد که برخی جریانهای سیاسی تلاش میکنند از خون شهدا و مجروحان برای تسویهحسابهای سیاسی و ضربه زدن به فرماندهان حشد شعبی سوءاستفاده کنند.
حشد شعبی با تاکید بر اینکه چنین رفتارهایی هیچ بویی از مسئولیتپذیری ملی، حرفهای و اخلاقی نبرده است، بیان کرد: است: این سازمان حق قانونی خود را برای پیگرد قضایی ناشران اخبار کذب و اتهامات بیاساس علیه فرماندهان با هدف بدنام کردن آنها برای خود محفوظ میدارد و پاسخگویی به این اتهامات واهی صرفاً در چارچوبی صورت خواهد گرفت که ضامن حفظ حقوق مجموعه بوده و امور را در مجرای قانونی قرار دهد.