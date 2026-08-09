جوان آنلاین: وزارت خارجه سوریه اعلام کرد دمشق و مسکو به یادداشت تفاهمی درباره آینده پایگاه‌های روسیه در طرطوس و حمیمیم رسیدند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش الجزیره، وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: دولت دمشق مسئولیت اداره فرودگاه حمیمیم و اسکله تجاری چهارم در بندر طرطوس را برعهده خواهد گرفت. با مسکو به توافق رسیده‌ایم تا پایگاه‌های نظامی روسیه به مراکز آموزشی مشترک تبدیل شوند.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: توافق با روسیه در آینده پایگاه‌های آن بعد از ۱۸ ماه از مذاکرات صورت گرفته است. یادداشت تفاهم سه ماه را برای تکمیل روند تحویل و اجرایی شدن تدابیر جدید مشخص کرده است.