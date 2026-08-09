سردار جلالی: خبرنگاران مقاومت ملت مبعوث را جاودانه کردند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پیامی عنوان کرد: خبرنگاران حافظان امنیت روانی جامعه با صراحت صادقانه و پایداری عزتمندانه، راوی حماسه و مقاومت ملت مبعوث شدید و آن را جاودانه کردند.

جوان آنلاین: سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، خطاب به اصحاب رسانه عنوان کرد: هفدهم مرداد یادآور مجاهدت کسانی است که قلم و تصویر را سلاح مقابله با جنگ ترکیبی دشمن قرار دادند؛ شما حافظان امنیت روانی جامعه با صراحت صادقانه و پایداری عزتمندانه، راوی حماسه و مقاومت ملت مبعوث شدید و آن را جاودانه کردید.

وی افزود: امروز که دشمن غدار از رسانه ابزاری برای کتمان حقیقت و ترویج باطل ساخته، رسالت شما سنگین‌تر از همیشه است؛ چرا که به فرموده قائد شهیدمان (رضوان الله علیه) «باید با همان سلاح خبر، توطئه، تک و آفند خبری دشمن را پدافند و پاتک کنید».

سردار جلالی ادامه داد: خون شهیدانی، چون محمود صارمی، گواه آن است که راه شما جاده‌ای نورانی تا لقاءالله است. سازمان پدافند غیرعامل کشور حرمت قلم شما را پاس می‌دارد و از خداوند متعال ثبات قدم و ایستادگی در مسیر حق را برای شما خواستار است.