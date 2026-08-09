جزئیات بازگشت کارشناسان روس به نیروگاه بوشهر

مدیرعامل شرکت روس اتم از آغاز روند بازگشت کارشناسان این شرکت به نیروگاه اتمی بوشهر و تکمیل این بازگشت به شرط نهایی شدن آتش‌بس و آرام شدن تنش‌ها در جنگ غیرقانونی علیه ایران خبر داده و گفت که احداث ساختمان‌های اصلی و جانبی برای واحد‌های نیروگاهی ۲ و ۳ در این نیروگاه ادامه دارد.

جوان آنلاین: الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم امروز -یکشنبه-گفت که این شرکت در حال بازگرداندن کارشنان خود به نیروگاه اتمی بوشهر است و پنج تن از آنها کارشان را از سر گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، به گفته لیخاچف، شمار کل کارشناسان روس در این نیروگاه به ۲۵ نفر رسیده است.

او افزود که بازگردانی کامل کارشناسان روس اتم به ایران که به دلیل شرایط جنگی از کشور خارج شده بودند، تنها پس از نهایی شدن آتش‌بس میان ایران و آمریکا امکان‌پذیر است.

لیخاچف در این باره گفت: اگر همه چیز خوب پیش برود، ما شمار کارکنانمان در این پروژه را تا پاییز به ۱۰۰ نفر افزایش خواهیم داد.

با این حال، مدیرعامل روس اتم اعلام کرد: ما برنامه داریم گروه بعدی را که متشکل از ده‌ها کارمند است، طی ۲ هفته آینده اعزام کنیم، البته به شرطی که تشدید تنش بیشتری در درگیری بین ایالات متحده و ایران رخ ندهد.

او همچنین درباره احداث واحد‌های جدید در این نیروگاه گفت: احداث ساختمان‌های اصلی و جانبی برای واحد‌های نیروگاهی ۲ و ۳ در این تاسیسات ادامه دارد. همچنین کار‌های مقدماتی روی سازه‌های هیدرولیکی آغاز شده است.