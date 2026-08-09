جوان آنلاین: شبکه خبری سیانان با استناد به نظرسنجیهای جدید گزارش داد، جایگاه سیاسی رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر به قدری ضعیف شده است که او برتری حزب جمهوریخواه را در دو موضوع اصلی که تقریباً همیشه به نفع این حزب بوده، یعنی اقتصاد و امنیت ملی، از دست داده است.
یک نظرسنجی رویترز-ایپسوس این هفته نشان داد که نظر دموکراتها و جمهوریخواهان عملاً در مورد جنگ، درگیریهای خارجی و تروریسم یکسان است. حزب جمهوریخواه پس از انتخابات ۲۰۲۴ با ۱۱ امتیاز اختلاف در این موضوع پیشتاز بود. امروز ۳۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی میگویند دموکراتها رویکرد بهتری دارند در مقایسه با ۳۶ درصد که میگویند حزب جمهوریخواه رویکرد بهتری دارد.
نظرسنجی فاکس نیوز چند هفته پیش نیز چیزی بسیار مشابه را نشان داد: در مورد امنیت ملی، ۵۰٪ از رأیدهندگان ثبتنامشده حزب جمهوریخواه را ترجیح میدادند، در حالی که ۴۸٪ حزب دموکرات را ترجیح میدادند. این در مقایسه با اختلاف ۱۲ درصدی جمهوریخواهان در ژانویه، قبل از جنگ ایران، است. هر دو یافته اخیر در حاشیه خطا قرار دارند. اما حتی نزدیک بودن اعداد نیز اساساً بیسابقه است.
جمهوریخواهان همچنین در نظرسنجی گالوپ به طور مداوم در مورد امنیت ملی پیشتاز بودهاند. دموکراتها تنها یک بار در قرن بیست و یکم در این مورد پیشی گرفتند: در سال ۲۰۰۷.
در ۲۲ نظرسنجی انجام شده از یک سال پس از ۱۱ سپتامبر، دموکراتها تنها یک بار - دوباره در سال ۲۰۰۷ - در این موضوع پیشتاز بودهاند و اغلب اوقات جمهوریخواهان با اختلاف دو رقمی پیشتاز بودهاند.
در مورد اقتصاد جدیدترین نظرسنجی فاکس نشان داد که دموکراتها در این موضوع با اختلاف ۹ امتیاز، ۵۴٪ در مقابل ۴۵٪، پیشتاز هستند. این بزرگترین برتری دموکراتها از سال ۲۰۰۶ بود، زمانی که آنها با ۲۰ امتیاز پیشتاز بودند.
نظرسنجی سیانان در ماه مه نشان داد که اختلاف نظر بیشتری بین دو حزب در مورد اقتصاد وجود دارد، به طوری که ۳۵ درصد از بزرگسالان دموکراتها را ترجیح میدهند، در حالی که ۳۳ درصد جمهوریخواهان را ترجیح میدهند.
این نظرسنجی پیش از این از مردم خواسته بود که بین جمهوریخواهان کنگره و دموکراتهای کنگره یکی را انتخاب کنند. آخرین باری که جمهوریخواهان در این سوال پیشتاز نبودند، سال ۲۰۰۹ بود.
به نظر میرسد اعداد و ارقام در هر دو جبهه نشان میدهد که ترامپ در محاسبه پیامدهای ناشی از آغاز جنگ ایران - و همچنین سایر سیاستهای بحثبرانگیز مانند تعرفههای جهانی - اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
به نظر میرسد ترامپ در جنگ با ایران آنقدر بد عمل کرده که آمریکاییها ناگهان دموکراتها را در جایگاهی برابر با جمهوریخواهان میبینند - از نظر مسائلی که در حوزه اختیارات جمهوریخواهان است.