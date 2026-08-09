مخالفت نتانیاهو با طرح صلح غزه و تشکیل کشور مستقل فلسطین

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با طرح ۱۵ ماده ای ارائه شده از سوی شورای صلح غزه مدعی شد: تا من نخست وزیرم کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طرح شورای صلح غزه را رد کرد.

نتانیاهو که در راستای کارشکنی آتش بس غزه حرکت می کند و به فرمان او روزانه ارتش این رژیم مرتکب جنایات علیه فلسطینی ها می شود، مدعی شد: اسرائیل طرح ۱۵ ماده ای غزه که از سوی شورای صلح ارائه شده را رد می کند و تا زمانی که حماس به شکل واقعی خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی در کار نخواهد بود. ما خواهان خلع سلاح واقعی هستیم نه صوری.

وی همچنین رویاهای اعراب سازشکار درباره راهکار دودولتی را نیز بر باد داد و مدعی شد: تا زمانی که من نخست وزیر هستم هیچ کشور فلسطینی نه در غزه و نه در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد.

درباره لبنان نیز ادعا کرد: اسرائیل هم‌اکنون در میان یک عملیات فوق‌العاده مهم و کلیدی قرار دارد.

همچنین درباره ایران نیز به تکرار یاوه گویی هایش روی آورد و مدعی شد: ایران به اسرائیل حمله نخواهد کرد زیرا از ضربه مهلک و قوی که به آن در صورت حمله وارد خواهد شد، آگاه است.

وی همچنین گفت: ما می‌دانیم که در صورت لزوم، حتی در مقابل بهترین دوستانمان، چگونه موضع خود را حفظ کنیم.