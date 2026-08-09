کد خبر: 1373287
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹
سیاست » اخبار کلی

پزشکیان: دشمن کسانی را ترور می‌کنند که گره‌گشا و حلال مسائل و مشکلات جامعه ما هستند

پزشکیان رئیس‌جمهور از آمادگی دولت برای مشارکت در طرح‌های فناورانه جهاد دانشگاهی خبر داد و دعوت کرد که در جلسه‌ای جداگانه با حضور نخبگان و دانشمندان این نهاد، مسائل و مشکلات، همچنین راه‌های همکاری میان دولت و جهاد دانشگاهی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در آیین گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی امروز (۱۸ مرداد) با گرامیداشت یاد امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ و امنیت ایران اسلامی از جمله شهید علی لاریجانی، تأکید کرد: تمام این شهدا جان عزیز خود را در راه اعتلای نام و عظمت ایران فدا کردند.

رئیس‌جمهوری با اشاره به سندی که از سوی رئیس‌جهاد دانشگاهی در ابتدای این مراسم در زمینه عضویت پزشکیان به‌عنوان رئیس کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۵۹، به مرور خاطرات دوران عضویت و سابقه حضور خود در جهاد دانشگاهی و چگونگی تاسیس این نهاد پرداخت و گفت: امروز نیز همان آدم هستم، با همان فکر و اندیشه و باور انقلابی؛ معتقدم که باید برای اعتلای کشور و سربلندی ایران تمام تلاش خود را بکار گیریم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اعتماد به جوانان این مملکت موجب می‌شود که هیچ مانعی نتواند ما را از پیشرفت و توسعه باز دارد، به دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی اشاره و اظهار کرد: ابتکاراتی که امروز در اینجا رونمایی شد، بسیار ارزشمند و قابل قدردانی است، گنجی که در این دانش و ژن‌ها نهفته است، غیرقابل محاسبه است.

رئیس‌جمهوری سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین را یکی از نیازهای ضروری کشور دانست و تصریح کرد: اگر در این حوزه کار کنیم، دیگر نیاز به وابستگی نفت و گاز نیست، دشمنان نیز نمی‌توانند ما را تحریم و تلاش کنند از طریق تحریم مقابل رشد و توسعه ما بایستند. ما امروز نیازمند دانشمندان و انسان‌هایی هستیم که پیشرو باشند و گره از مشکلات جامعه بگشایند.

وی از پرداخت حقوق اندک به نخبگان و دانشمندان جوان انتقاد و بر لزوم پرداخت حقوق واقعی و منطبق با شرایط جامعه و تأمین معیشت آنان تأکید کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش به نقشه‌ها و اقدامات دشمن در ترور دانشمندان و افراد برجسته، همچنین هدف قرار دادن مراکز علمی و پژوهش ایران اشاره کرد و گفت: دشمن می‌داند چه کسانی را ترور می‌کند. آنان کسانی را ترور می‌کنند که گره‌گشا و حلال مسائل و مشکلات جامعه ما هستند، نه کسانی که در خود فرو رفته و گرفتار منیت و خودخواهی‌های خود هستند. آنان مراکز علمی ما را هدف قرار می‌دهند چون با توانمندی ایران مخالف هستند.

رئیس‌جمهوری جاری شدن روحیه جهادی را راه‌حل بسیاری از مشکلات و کاستی‌ها دانست و با دعوت از جهاد دانشگاهی برای مشارکت در طرح حکمرانی محله‌محور دولت گفت: جهاد دانشگاهی می‌تواند جوانان محلات را برای حل مشکلات محله‌شان توانمندسازی کند، وقتی محله‌ای انتخاب می‌کنیم، نیازسنجی لازم صورت گیرد و به بچه‌های آن محله آموزش داده شود که چگونه مشکلات محله، منطقه و حتی شهر خود را برطرف کنند.

وی از آمادگی دولت برای مشارکت در طرح‌های فناورانه جهاد دانشگاهی خبر داد و دعوت کرد که در جلسه‌ای جداگانه با حضور نخبگان و دانشمندان این نهاد، مسائل و مشکلات، همچنین راه‌های همکاری میان دولت و جهاد دانشگاهی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که دولت طی ۲ سال گذشته با آن مواجه شده است، تاکید کرد: با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه هستیم، اما الطاف الهی شامل حال ما است و مردم نیز همراهی خوبی داشتند. همچنین نیروهای مسلح کشورمان اعم از سپاه و بسیج و ارتش و نیروی انتظامی کاری کردند کارستان؛ تا جایی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و جهان را به حیرت واداشتند.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه برای حفظ ایران به وحدت و انسجام بیشتری نیاز داریم، گفت: باید در چهارچوب سیاست‌های رهبر معظم انقلاب گام برداریم و تلاش کنیم که راه رشد و توسعه کشور را هموار سازیم. باید تلاش کنیم جنگ و سایه آن را از سر کشور دور کنیم، چرا که در این شرایط نمی‌توان به رشد و اعتلای ایران اسلامی اندیشید.

در پایان آیین گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی، رئیس‌جمهوری، «جایزه ملی جهاد دانشگاهی» را به خانواده شهید علی لاریجانی اعطا کرد.

همچنین «کارت افتخاری عضویت در جهاد دانشگاهی» از سوی علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی به پزشکیان اهدا شد.

در بخش دیگری از این برنامه، ۲ دستاورد مهم جهاد دانشگاهی با حضور رئیس‌جمهوری رونمایی شد. تولید واکسن بومی برای مقابله با بیماری «آنگارا» در طیور که به صورت مستقیم بر امنیت غذایی کشور اثرگذار است یکی از این دستاوردها بود که توسط پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه ابن سینا) ساخته شده و قابلیت اثرگذاری آن بیش از ۹۰ درصد است.

طرح ویروس‌های شفابخش، دیگر دستاورد جهاد دانشگاهی است که توسط «پژوهشگاه ملی سرطان» طراحی شده و تولید ویروس‌های آنکولایتیک با قابلیت تکثیر اختصاصی و هدفمند در سلول‌های سرطانی به منظور ویروس درمانی و ژن درمانی سرطان‌های صعب‌العلاج را دارد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، دولت چهاردهم ، ترور
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