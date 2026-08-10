جوان آنلاین: ازمیان استانهای شمالی کشور، مازندران از جمله مناطقی است که علاوه بر کشاورزی در زمینه پرورش دام وطیور حرفهای بسیاری برای گفتن دارد، با تمام این مزایا، نبود برخی زیرساختها موجب شده تا دامداران وپرورش دهنگان طیور با برخی مشکلات مواجه شوند که دراین میان میتوان به تأمین داروهای مورد نیاز که بیشتر آنها وارداتی هستند و در شرایط تحریم تهیه آنها با موانع بسیاری همراه است اشاره کرد. حالا به گفته مدیر کل دامپزشکی مازندران با هدف کاهش وابستگی قرار است با مشارکت شرکت آنتیبیوتیکسازی ایران، این داروها بومیسازی شود تا روند تولید دچار وقفه نشود.
شرایط آب وهوایی مازندران از جمله دلایلی است که موجب شده تا این استان به یکی از قطبهای دام وطیور کشور تبدیل شود. آمارهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران نشان میدهد در حال حاضر ۶۱هزارو۶۳۱ رأس دام سنگین و ۳۸۸هزارو۳۶۳ رأس دام سبک دراین استان نگهداری میشود که در نتیجه آن سالانه ۳۹ هزار و ۱۴۰ تن شیر و ۶هزارو۵۳ تن گوشت قرمز تولید میشود.
علاوه بر آن رونق پرورش ماکیان دراین استان موجب شد تا جمعیت طیورآن درحال حاضر به ۳۲میلیونو۸۶۰ هزارو۸۷۰ قطعه برسدبه طوری که طی سال گذشته ۵۷هزارو۸۳۶ تن گوشت سفید و ۳۱۹تن تخممرغ خوراکی در واحدهای تولیدی این استان تولید شد. همچنین ۲۹۵واحد مرغ گوشتی با ظرفیت ۶میلیونو۶۷۶ هزارو۱۰۰ قطعه، ۳۶واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت یکمیلیونو۲۹۳هزارو۶۰۰ قطعه، ششواحد جوجهکشی مجهز به ۱۳۲دستگاه با ظرفیت ۱۸۰میلیونو۱۶۱ هزارو۲۸۰ قطعه و یک واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت ۷ هزارو۵۰۰ قطعه دراین استان فعال هستند که بستر مناسبی برای تأمین نیازهای پروتئینی منطقه فراهم آوردهاند.
بومیسازی نیازهای دام وطیورنوسانات ارزی در کنار تحریمها موجب شده تا با وجود تمام مزایایی که صنعت دام وطیور در کشور خصوصاً استان مازندران دارد، تولید کنندگان با فرازونشیبهای بسیاری مواجه شوند و حتی در برخی موارد مشکلات وموانع موجب به تعطیلی واحد دامداری و یا پرورش طیورشود. در این میان از آنجا که بیشتر مواد اولیه داروهای مورد نیاز این دو صنعت وارداتی هستند وشرایط تحریم وبالا وپایین رفتن قیمت ارز سبب شده تا تولید کنندگان در صورت وقفه در روند درمانی دام وطیور شان دچار ضررهای هنگفتی شوند. این درحالی است که بسیاری از واکسنها، داروها و مواد غذایی دام و طیور از طریق هوایی باید وارد کشور شوند، لذا در شرایط جنگی واردات این مواد با سختی انجام میشود. همچنین برخی کشورهای همسایه به دلیل ماهیت محصولات که گاهی به عنوان مواد مضر، سمی یا اشتعالزا طبقهبندی میشدند، اجازه عبور کالاها را نمیدهد، موضوعی که سازمان دامپزشکی کشور را برآن داشت تا با همکاری داروسازان برای کمترکردن نیازهای دارویی وارداتی مقدمات تولیداین نوع از داروها را شرکتهای داروسازی فراهم کنند و به اصطلاح این صنعت را بومیسازی کنند.
دکتر حمزه آقاپور کاظمی، مدیرکل دامپزشکی مازندران، با اشاره به امضای سند همکاری راهبردی با شرکت آنتیبیوتیکسازی ایران دراین خصوص میگوید: «این تفاهمنامه با هدف بومیسازی دانش فنی تولید داروهای دامی و قطع وابستگی به محصولات خارجی، بدون ایجاد بار مالی و صرفاً بر پایه همافزایی دانشی منعقد شده است.»
وی با تبیین ابعاد این تفاهمنامه میافزاید: «این همکاری که با محوریت ارتقای دانش فنی و تبادل اطلاعات تخصصی در چهارچوب قوانین سازمان دامپزشکی صورت گرفته، فصل جدیدی در مدیریت بهینه مصرف داروهای دامی و کنترل بیماریها در استان گشوده است.»
این مسئول با تأکید بر اینکه این همکاری بدون ایجاد بار مالی، بر پایه همافزایی دانشی در چارچوب قوانین سازمان دامپزشکی بنا شده، تصریح میکند: «ما با تمرکز بر سه محور اصلی؛ یعنی تحقیق و توسعه در تولید داروهای دامی مورد نیاز استان، ارزیابی علمی باقیماندههای دارویی در محصولات دامی و مدیریت مصرف بهینه آنتیبیوتیکها، تلاش میکنیم تا استانداردهای سلامت در زنجیره تأمین غذای مردم را ارتقا دهیم.» این اقدام خوب در حال اتفاق افتادن است که تحقق آن میتواند، علاوه بر بینیاز کردن صنعت دام وطیوردر واردات داروهای خارجی، تولیدات دام وطیور را در سایر استانهای کشور رونق بخشد؛ به طوری که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، صادرات این داروها را نیز رقم بزند.