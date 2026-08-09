رئیس جمهور در آیین گرامیداشت سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی، گفت: اگر در حوزه فناوری‌های نوین حوزه سرمایه گذاری کنیم، دیگر وابستگی به نفت و گاز نداریم و دشمنان نیز نمی‌توانند ما را تحریم کنند.

جوان آنلاین: آیین گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی صبح امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش مهر، پزشکیان در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب، شهدای گرانقدر جنگ و تمام شهیدان راه عزت و امنیت ایران اسلامی از جمله شهید علی لاریجانی، تأکید کرد: تمام این شهدا جان عزیز خود را در راه اعتلای نام و عظمت ایران فدا کردند.

رئیس جمهور با اشاره به سندی که توسط رئیس‌جهاد دانشگاهی در ابتدای این مراسم قرائت شد که حاکی از عضویت پزشکیان به عنوان رئیس کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۵۹ است، به مرور خاطرات دوران عضویت و سابقه حضور خود در جهاد دانشگاهی و چگونگی تاسیس این نهاد پرداخت و گفت: امروز نیز همان آدم هستم، با همان فکر و اندیشه و باور انقلابی؛ معتقدم که باید برای اعتلای کشور و سربلندی ایران تمام تلاش خود را بکار گیریم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اعتماد به جوانان این مملکت موجب می‌شود که هیچ مانعی نتواند ما را از پیشرفت و توسعه باز دارد، به دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی اشاره و بیان کرد: ابتکاراتی که امروز در اینجا رونمایی شد، بسیار ارزشمند و قابل قدردانی است، گنجی که در این دانش و ژن‌ها نهفته است، غیرقابل محاسبه است.

رئیس‌جمهور سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین را یکی از نیازهای ضروری کشور دانست و تصریح کرد: اگر در این حوزه کار کنیم، دیگر نیاز به وابستگی نفت و گاز نیست، دشمنان نیز نمی‌توانند ما را تحریم کنند و تلاش کنند از طریق تحریم مقابل رشد و توسعه ما بایستند. ما امروز نیازمند دانشمندان و انسان‌هایی هستیم که پیشرو باشند و گره از مشکلات جامعه بگشایند.

پزشکیان از پرداخت حقوق اندک به نخبگان و دانشمندان جوان انتقاد و بر لزوم پرداخت حقوق واقعی و منطبق با شرایط جامعه و تأمین معیشت آنان تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقشه‌های خبیثانه دشمن در ترور دانشمندان و افراد برجسته، همچنین هدف قرار دادن مراکز علمی و پژوهش کشورمان اشاره کرد و گفت: دشمن می‌داند که چه کسانی را ترور می‌کند. آنها کسانی را ترور می‌کنند که گره‌گشا و حلال مسایل و مشکلات جامعه ما هستند، نه کسانی که در خود فرو رفته و گرفتار منیت و خودخواهی‌های خود هستند. آنها مراکز علمی ما را هدف قرار می‌دهند چون با توانمندی ایران مخالف هستند.

پزشکیان جاری شدن روحیه جهادی را راه‌حل بسیاری از مشکلات و کاستی‌ها دانست و با دعوت از جهاد دانشگاهی برای مشارکت در طرح حکمرانی محله‌محور دولت گفت: جهاد دانشگاهی می‌تواند جوانان محلات را برای حل مشکلات محله‌شان توانمندسازی کند، وقتی محله‌ای انتخاب می‌کنیم، نیازسنجی لازم صورت گیرد و به بچه‌های آن محله آموزش داده شود که چگونه مشکلات محله، منطقه و حتی شهر خود را برطرف کنند.

رئیس‌جمهور همچنین از آمادگی دولت برای مشارکت در طرح‌های فناورانه جهاد دانشگاهی خبر داد و دعوت کرد که در جلسه‌ای جداگانه با حضور نخبگان و دانشمندان این نهاد، مسایل و مشکلات، همچنین راه‌های همکاری میان دولت و جهاد دانشگاهی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که دولت طی ۲ سال گذشته با آن مواجه شده است، خاطر نشان کرد: با مسایل و مشکلات بسیاری مواجه هستیم، اما الطاف الهی شامل حال ما است و مردم نیز همراهی خوبی داشتند. همچنین نیروهای مسلح کشورمان اعم از سپاه و بسیج و ارتش و نیروی انتظامی کاری کردند کارستان؛ تا جایی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و جهان را به حیرت واداشتند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای حفظ ایران به وحدت و انسجام بیشتری نیاز داریم، گفت: باید در چهارچوب سیاست‌های رهبر معظم انقلاب گام برداریم و تلاش کنیم که راه رشد و توسعه کشور را هموار سازیم. باید تلاش کنیم جنگ و سایه آن را از سر کشور دور کنیم، چرا که در این شرایط نمی‌توان به رشد و اعتلای ایران اسلامی اندیشید.

در پایان آیین گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی، رئیس‌جمهور، «جایزه ملی جهاد دانشگاهی» را به خانواده شهید علی لاریجانی اعطا کرد.

همچنین «کارت افتخاری عضویت در جهاد دانشگاهی» از سوی علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی به پزشکیان اهدا شد.

در بخش دیگری از این برنامه، دو دستاورد مهم جهاد دانشگاهی با حضور پزشکیان رونمایی شد. تولید واکسن بومی برای مقابله با بیماری «آنگارا» در طیور که به صورت مستقیم بر امنیت غذایی کشور اثرگذار است یکی از این دستاوردها بود که توسط پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه ابن سینا) ساخته شده و قابلیت اثرگذاری آن بیش از ۹۰ درصد است.

طرح ویروس‌های شفابخش، دیگر دستاورد جهاد دانشگاهی است که توسط «پژوهشگاه ملی سرطان» طراحی شده و تولید ویروس‌های آنکولایتیک با قابلیت تکثیر اختصاصی و هدفمند در سلول‌های سرطانی به منظور ویروس درمانی و ژن درمانی سرطان‌های صعب‌العلاج را دارد.