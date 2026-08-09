یک دیپلمات ارشد رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی عمیق از «تغییر مسیر» در سیاست آمریکا، تاکید کرد، تل‌آویو خود را برای دوران کاهش اتکا به واشنگتن و کسب استقلال بیشتر از جمله با «ائتلاف‌سازی با دیگر کشورها» آماده می‌کند.

جوان آنلاین: اوفیر آکونیس، سرکنسول رژیم صهیونیستی در نیویورک، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری نیوزویک گفت چیزی که بیشتر از هر چیزی باعث نگرانی او است «تغییر مسیر در سیاست آمریکا» است که به زعم وی می‌تواند روزی به فروپاشی یک اتحاد تاریخی بینجامد.

به گزارش ایسنا، آکونیس با اشاره به پیروزی‌های انتخاباتی اخیر نامزدهای جناح ترقی‌خواه حزب دموکرات که به ابراز انتقاد از رژیم صهیونیستی و مداخلات خارجی آمریکا شناخته شده هستند مدعی شد واقعیت این است که برخی افراد در اینجا، بدون شک، ایران را به دولت آمریکا ترجیح می‌دهند.

این دیپلمات صهیونیست ادامه داد: «شما می‌توانید از رئیس‌جمهور خود متنفر باشید، می‌توانید او را دوست داشته باشید، نادیده‌اش بگیرید یا بخواهید دولت را تغییر دهید؛ همه اینها در چارچوب بازی دموکراتیک است. اما اینکه دشمنان خود را به رقبای سیاسی‌تان ترجیح دهید، این چیز جدیدی است.»

آکونیس با گفتن اینکه «امیدوارم ایالات متحده همیشه در کنار ما بماند»، تصریح کرد که با مشاهده روندهای کنونی، «ما نیاز خواهیم داشت خود را برای کسب استقلالی بیشتر از آنچه عادت کرده‌ایم، آماده کنیم.» وی با استناد به سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی مانند گنبد آهنین، مدعی شد که رژیم پیش از این توانمندی‌های امنیتی داخلی موفقی را به ثبت رسانده است.

او همچنین با ذکر اینکه تقویت‌ حس استقلال به معنای یک‌جانبه‌گرایی نیست گفت: «در کنار اتحادمان با ایالات متحده، ما به ائتلاف‌سازی با کشورهای دیگر ادامه خواهیم داد.»

به گزارش نیوزویک، سرکنسول رژیم صهیونیستی از تعمیق روابط با کشورهایی نظیر هند، یونان و قبرس به عنوان بخشی از «شش‌ضلعی ائتلاف‌ها» نام برد که پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، از آن سخن گفته بود. وی همچنین از «تغییر مثبت» در روابط با کلمبیا استقبال کرد و با بیان اینکه «هر کشوری که خواهان همکاری، تجارت و اتحاد با ما باشد، مورد استقبال است» گفت: «همانطور که گفتم، برای رقص تانگو دو نفر لازم است.»

آکونیس همچنین گفت، رژیم صهیونیستی فراتر از محور مقاومت رهبری شدن توسط ایران، به شکل‌گیری آنچه یک «گروه چهارجانبه» نوظهور از قدرت‌های اهل سنت یعنی عربستان سعودی، ترکیه، مصر و پاکستان خواند نیز بدبین است. وی به ویژه با اشاره به خصومت لفظی فزاینده میان نتانیاهو و رجب طیب اردوغان، این رئیس‌جمهور ترکیه را «افراطی» و «دیوانه» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای پیوستن آنکارا به توافق دفاعی جدید با ریاض و اسلام‌آباد ابراز نگرانی کرد.

این دیپلمات اسرائیلی با لفاظی‌های ضد ایرانی اولویت نخست را حل آنچه «مساله ایران» نامید، عنوان کرد و گفت که پس از آن باید به چالش‌های بعدی پرداخت. او با ادعا درباره اینکه در شرایط امروز «تهران به دنبال دیکته کردن شروط یک توافق صلح نهایی است» خواستار خودداری از تایید پیروزی ایران در جنگ شده و ادعا کرد: «صبوری لازم است.»

او همچنین از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواست در قبال ایران موضعی سرسختانه اتخاذ کند و مدعی شد: «باید با آن‌ها قاطع باشید. چون اگر ما، همه ما در جامعه غربی، ضعف نشان دهیم، آن‌ها حمله می‌کنند.»

آکونیس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، منتقدان غربی سیاست‌های اسرائیل را هدف شدیدترین حملات لفظی خود قرار داد و مدعی شد که این افراد «حتی یک کلمه» علیه ایران و علیه شعار «مرگ بر آمریکا» سخن نمی‌گویند.

او ادامه داد : «مساله آنها چیست؟ غزه، غزه، غزه، غزه. خب، می‌توانم پاسخی درباره غزه به شما بدهم.»

او در توجیه جنایات در غزه مدعی شد که «غزه می‌تواند بدون حماس، مانند امارات، بحرین یا سنگاپور در خاورمیانه شکوفا شود.غزه می‌تواند شکوفا شود. ضمناً، مانند لبنان. بدون حزب‌الله لبنان می‌تواند شکوفا شود»

آکونیس از وجود طرح‌هایی برای ایجاد یک کریدور ریلی مستقیم از بیروت به قاهره از مسیر حیفا، تل‌آویو و غزه سخن گفت. این دیپلمات صهیونیست همچنین حامیان فلسطین و محور مقاومت را کسانی خواند که «سازمان‌های تروریستی را ترجیح می‌دهند» و مدعی شد: «آنها باید دست از تشویق سازمان‌های تروریستی و هورا کشیدن برای آن‌ها و ترجیح دادنشان بر زندگی خود بردارند.»

او این فعالان و سیاستمداران آمریکایی رابا جمعیت غزه و جنوب لبنان مقایسه کرد که به گفته او، آن‌ها نیز «تروریست‌ها را نه فقط بر اسرائیل بر خودشان ترجیح می‌دهند.»

او در پایان مدعی شد: «بنابراین، اگر در آینده نزدیک شاهد یک تغییر گسترده نباشیم، دهه آینده برای جهان غرب و ایالات متحده آمریکا به عنوان رهبر جهان غرب و جهان آزاد، بسیار بد خواهد بود.»