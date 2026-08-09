جوان آنلاین: شبکه خبری سیانان گزارش داد، جایگاه سیاسی رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر به قدری ضعیف شده است که او برتری حزب جمهوریخواه را در دو موضوع اصلی که تقریباً همیشه به نفع این حزب بوده، یعنی اقتصاد و امنیت ملی، از دست داده است.
به گزارش ایسنا، نتایج نظرسنجی تازه خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس نشان میدهد که نظر دموکراتها و جمهوریخواهان عملاً در رابطه با «جنگ، درگیریهای خارجی و تروریسم» مساوی است، اما حزب جمهوریخواه پس از انتخابات ۲۰۲۴ در این موضوع با ۱۱ امتیاز اختلاف پیشتاز بود. امروز، ۳۷٪ از بزرگسالان آمریکایی میگویند که دموکراتها رویکرد بهتری دارند، در مقایسه با ۳۶٪ که میگویند حزب جمهوریخواه رویکرد بهتری دارد.
نظرسنجی نسبتا جدید شبکه خبری فاکس نیوز هم نتایجی بسیار مشابه را نشان میدهد؛ در مورد امنیت ملی، ۵۰٪ از رأیدهندگان ثبتنامشده حزب جمهوریخواه را ترجیح میدادند، در حالی که ۴۸٪ حزب دموکرات را ترجیح میدادند. این در مقایسه با اختلاف ۱۲ درصدی جمهوریخواهان در ژانویه، قبل از آغاز جنگ متجاوزانه علیه ایران است.
جمهوریخواهان همچنین در نظرسنجیهای گالوپ، همواره در رابطه با موضوع امنیت ملی پیشتاز بودهاند. دموکراتها تنها یک بار در قرن بیست و یکم، یعنی در سال ۲۰۰۷، در این موضوع پیشتاز بودند.
بنا بر گزارش سیانان، و سپس مساله اقتصاد وجود دارد.
جدیدترین نظرسنجی فاکس نیوز نشان میدهد که دموکراتها در این موضوع با اختلاف ۹ امتیاز، ۵۴٪ به ۴۵٪ پیشتاز هستند. این، بزرگترین برتری دموکراتها از سال ۲۰۰۶ بود، زمانی که آنها با ۲۰ امتیاز پیشتاز بودند.
بنابراین، به نظر میرسد که اعداد و ارقام در هر دو جبهه نشان میدهد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در محاسبه پیامدهای ناشی از آغاز جنگ غیرقانونی خود علیه ایران و همچنین سایر سیاستهای بحثبرانگیز مانند تعرفههای جهانی بسیار اشتباه کرده است.
سیانان مینویسد، او با اعمال تعرفهها، عملاً مسئولیت هر آنچه را که در تصویر اقتصادی رخ میداد، به عهده گرفت. سپس با شانه خالی کردن از هرگونه مسئولیتی در قبال نگرانیهای تورمی آمریکاییها، احساسات منفی عمومی را تشدید کرد. اکنون او با تصویر اقتصادی همچنان راکد دست و پنجه نرم میکند.
به گفته رسانه آمریکایی، ترامپ در جنگ با ایران آنقدر بد عمل کرده است که آمریکاییها ناگهان دموکراتها را در این موضوع کلیدی خود – امنیت ملی و اقتصاد - مسائلی که در حوزه اختیارات حزب جمهوریخواه است در جایگاهی برابر با این حزب میبینند.