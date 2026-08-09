یحیی سریع: ارتش یمن مزدوران وابسته به عربستان را در تعز هدف گرفت

جوان آنلاین: یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: در واکنش به تداوم استقرار نیروها و تجهیز مزدوران وابسته به عربستان با انواع سلاح و امکانات و همچنین حملات مستمر آنها به ساحل غربی و استان تعز که با هدف منصرف کردن ملت بزرگ ما از تلاش‌های مشروع خود برای مقابله با محاصره ظالمانه و تجاوز وحشیانه‌ای صورت می‌گیرد که دوازده سال به طول انجامیده است، نیروهای مسلح با یاری خداوند عملیات نظامی بزرگ و ویژه‌ای را علیه محل تجمع نیروها و انبارهای تسلیحاتی عربستان در منطقه «المخا» انجام دادند. این حملات که با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد انجام شد، دقیق بود و منجر به انهدام گسترده تجهیزات و تسلیحات و همچنین کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: ما به دشمن سعودی اجازه نخواهیم داد که به اهداف خود در هدف قرار دادن ملت ما و کشاندن مردم ما به کام مرگ در راستای دستورکار توطئه‌آمیزی دست یابد که به نفع دشمنان امت است. نیروهای مسلح به رصد تمامی تحرکات و اقدامات نظامی عربستان ادامه داده و آن‌ را با دقت و به‌ صورت مستقیم هدف قرار خواهند داد. ملت یمن و نیروهای مسلح آن بر اساس معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش عمل خواهند کرد و نیروها و تجهیزاتی را که ملت یمن و استان‌های آن را هدف قرار دهد، مورد حمله قرار خواهند داد.