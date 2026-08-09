مسئول برگزاری بازی‌های بین‌المللی فدراسیون فوتبال گفت: باید تمام موارد جدید و پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا در روند بازسازی ورزشگاه آزادی اجرایی شود و با این اوصاف، ورزشگاه فوق به نیم فصل اول لیگ برتر نمی‌رسد.

جوان آنلاین: علی دهقانی امروز (یکشنبه) در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی، اظهار داشت: امروز جلسه‌ای در این خصوص داشتیم. برای برگزاری، برخی الزامات وجود دارد که هنوز در ورزشگاه تکمیل نشده است. میکسدزون، محوطه ورود اتوبوس‌ها، سالن کنفرانس، اتاق داوران، محل استقرار اعضای LOC، اتاق پزشکی، اتاق دوپینگ و همچنین اتاق VAR از جمله مواردی هستند که هنوز آماده نشده‌اند. فکر می‌کنم در آذر یا دی بتوان روی چمن ورزشگاه آزادی مسابقه برگزار کرد. البته موضوع فقط چمن نیست و مجموعه‌ای از الزامات دیگر هم باید تکمیل شود.

وی با اشاره به قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: در این قوانین، همه ورزشگاه‌ها باید TV Compound یا محوطه ویژه پخش تلویزیونی داشته باشند. دیگر این امکان وجود ندارد که خودروهای پخش تلویزیونی داخل تونل ورزشگاه مستقر شوند. محوطه‌ای با متراژ مشخص باید بیرون تونل برای ماشین‌های پخش در نظر گرفته شود. این قسمت در ورزشگاه آزادی هنوز آماده نشده و کابل‌کشی‌های مربوط به آن هم انجام نشده است.

مسئول برگزاری بازی‌های بین‌المللی فدراسیون فوتبال، بیان کرد: به مسئولان ورزشگاه آزادی تاکید کرده‌ایم همراه با ادامه بازسازی، این موارد نیز باید انجام شود، چون برای استاندارد شدن ورزشگاه و برگزاری مسابقات بین‌المللی ضروری هستند. کارهای زیادی در ورزشگاه آزادی انجام شده است. صندلی‌گذاری صورت گرفته، سکوها بازسازی شده‌اند، ایمن‌سازی انجام شده و از نظر ظاهری هم مجموعه به شرایط استانداردتری نزدیک شده و سرویس‌های بهداشتی هم بازسازی شده‌اند.

وی همچنین در خصوص ایمن‌سازی ورزشگاه، گفت: وضعیت ورزشگاه قبلاً به گونه‌ای بود که اگر زلزله‌ای با قدرت پنج و نیم ریشتری رخ می‌داد، ممکن بود مجموعه آسیب جدی ببیند. ستون‌ها و بخش‌هایی که از قبل دچار مشکل بودند بازسازی و مقاوم‌سازی شدند. از نظر ایمنی می‌توان گفت حداقل ۳۰ تا ۴۰ سال به عمر ورزشگاه آزادی اضافه شده است. این بخش کار بسیار مهمی بود و اتفاق بزرگی برای مجموعه محسوب می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه تکمیل سازه به معنای آماده بودن ورزشگاه برای برگزاری مسابقه نیست، ادامه داد: نازک‌کاری‌ها، اتاق‌ها و فضاهایی که گفتم هنوز تکمیل نشده‌اند. امیدوارم تا پایان امسال همه این بخش‌ها آماده شود و بتوانیم دوباره از ورزشگاه استفاده کنیم و ضمن اینکه ورزشگاه آزادی به نیم فصل نخست لیگ برتر نمی‌رسد.