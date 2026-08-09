جوان آنلاین: علیرضا دبیر درباره آخرین وضعیت وزن احمد جوان ملی‌پوش اعزامی به مسابقات جهانی گفت: هنوز خط نخورده، اما من دیدم که دیروز کادر فنی از او تعهد گرفتند. وزنش بالا رفته است. زمانی که او در وزن ۵۵ کیلوگرم بود و من به خاطر وزنش او را به اردو راه نمی‌دادم.در حال حاضر هم از او تعهد گرفتند و اگر وزنش را متعادل نکند، ظرف هفت، هشت روز آینده از اردوی تیم ملی اخراج شود.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به شوخی‌های خود با این کشتی‌گیر درباره وزنش گفت: گاهی با او شوخی می‌کنیم و می‌گوییم با این قد وزن زیادی دارد. اما به هر حال نباید این اتفاق بیفتد. گزارش وزن او را دیروز دیدم و الحمدلله جایگزین هم داریم و تعارف هم نداریم. متأسفانه این کشتی‌گیر پرخوری می‌کند.

دبیر تأکید کرد: هم خودش و هم پدرش را می‌دانند وقتی من او را از وزن ۵۵ کیلوگرم کنار گذاشتم به خاطر وزنش بود. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس که دوستان خوب من هستند، با من تماس گرفتند و من به آنها هم گفتم که تصمیمی که می‌گیرم باید بر اساس عدالت باشد.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: وقتی یک نفر بیش از حد وزن کم کند و دیگر توان نداشته باشد روی تشک برود، یعنی من دارم به تیم ملی و مردم خیانت می‌کنم. بنابراین اگر وزنش را رعایت نکند، حتماً اخراج می‌شود.

دبیر در ادامه درباره تمرینات حسن یزدانی گفت: حسن آقا دیروز تمرین‌های تاکتیکی، خاک کردن و حرکات کشتی داشت که الحمدلله عالی بود، واقعاً عالی بود. هم خاکش، هم سر و گردن و هم خاک کردنش خوب بود. خودم چندین بار بالای سرش بودم. این آدم واقعاً روحیه می‌گیرد. در این سن ۳۲، ۳۳ سالگی می‌بینید که او با شوخی، از ۷۰ کیلوگرم به ۹۵ کیلوگرم رسیده و در چهار، پنج وزن برای تیم ملی کشتی گرفته است؛ واقعاً عجیب است. به او خدا قوت می‌گویم. واقعاً دارد زحمت می‌کشد؛ خواب، استراحت و تمرینش را تنظیم کرده تا بتواند برای مملکتش و مردم افتخارآفرینی کند.

دبیر گفت: امیدوارم حسن یزدانی، امیرحسین زارع، رحمان عموزاد، هادی ساروی، سعید محمدی و همه بچه‌های تیم ملی بتوانند برای کشور افتخارآفرینی کنند.