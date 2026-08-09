کد خبر: 1373274
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱
ورزش » اخبار كلی

واکنش علیرضا دبیر به اخراج یک کشتی‌گیر به خاطر اضافه وزن

اث رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به وضعیت وزن احمد جوان گفت: اگر این ملی‌پوش طی هفت، هشت روز آینده وزنش را متعادل نکند، از اردوی تیم ملی اخراج خواهد شد.

جوان آنلاین: علیرضا دبیر درباره آخرین وضعیت وزن احمد جوان ملی‌پوش اعزامی به مسابقات جهانی گفت: هنوز خط نخورده، اما من دیدم که دیروز کادر فنی از او تعهد گرفتند. وزنش بالا رفته است. زمانی که او در وزن ۵۵ کیلوگرم بود و من به خاطر وزنش او را به اردو راه نمی‌دادم.در حال حاضر هم از او تعهد گرفتند و اگر وزنش را متعادل نکند، ظرف هفت، هشت روز آینده از اردوی تیم ملی اخراج شود.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به شوخی‌های خود با این کشتی‌گیر درباره وزنش گفت: گاهی با او شوخی می‌کنیم و می‌گوییم با این قد وزن زیادی دارد. اما به هر حال نباید این اتفاق بیفتد. گزارش وزن او را دیروز دیدم و الحمدلله جایگزین هم داریم و تعارف هم نداریم. متأسفانه این کشتی‌گیر پرخوری می‌کند.

دبیر تأکید کرد: هم خودش و هم پدرش را می‌دانند وقتی من او را از وزن ۵۵ کیلوگرم کنار گذاشتم به خاطر وزنش بود. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس که دوستان خوب من هستند، با من تماس گرفتند و من به آنها هم گفتم که تصمیمی که می‌گیرم باید بر اساس عدالت باشد.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: وقتی یک نفر بیش از حد وزن کم کند و دیگر توان نداشته باشد روی تشک برود، یعنی من دارم به تیم ملی و مردم خیانت می‌کنم. بنابراین اگر وزنش را رعایت نکند، حتماً اخراج می‌شود.

دبیر در ادامه درباره تمرینات حسن یزدانی گفت: حسن آقا دیروز تمرین‌های تاکتیکی، خاک کردن و حرکات کشتی داشت که الحمدلله عالی بود، واقعاً عالی بود. هم خاکش، هم سر و گردن و هم خاک کردنش خوب بود. خودم چندین بار بالای سرش بودم. این آدم واقعاً روحیه می‌گیرد. در این سن ۳۲، ۳۳ سالگی می‌بینید که او با شوخی، از ۷۰ کیلوگرم به ۹۵ کیلوگرم رسیده و در چهار، پنج وزن برای تیم ملی کشتی گرفته است؛ واقعاً عجیب است. به او خدا قوت می‌گویم. واقعاً دارد زحمت می‌کشد؛ خواب، استراحت و تمرینش را تنظیم کرده تا بتواند برای مملکتش و مردم افتخارآفرینی کند.

دبیر گفت: امیدوارم حسن یزدانی، امیرحسین زارع، رحمان عموزاد، هادی ساروی، سعید محمدی و همه بچه‌های تیم ملی بتوانند برای کشور افتخارآفرینی کنند.

برچسب ها: محسن رضایی ، شورای عالی امنیت ملی ، رهبری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

وزیر صمت عازم پاکستان شد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار