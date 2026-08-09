کد خبر: 1373273
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
سیاست » اخبار کلی

اعلام مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین

مجلس نمایندگان مجلس با اشاره به تداوم ناترازی در مصرف بنزین، تأکید کردند دولت باید به سمت اجرای سیاست‌های غیرقیمتی و تخصیص سهمیه بر اساس کدملی حرکت کند.

جوان آنلاین: روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بیانیه نمایندگان مجلس که به امضای اکثریت نمایندگان رسیده است را قرائت کرد متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهور

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال ۱۴۰۴ و در آستانه اعمال نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی در نامه ای تفصیلی به حضرت عالی که به امضای بیش از ۲۰۰ نماینده رسیده بود، بر ضرورت حل ناترازی بنزین از مسیر سیاست های غیر قیمتی و عدالت محور در توزیع یارانه های انرژی با بر شمردن ۵ راهکار و مصوبه قانونی تاکید و دولت را از اعمال سیاست شوک قیمتی برحذرداشت

اما متاسفانه دولت جنابعالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستور العملی را به تصویب رساند تا با افزایش قیمت به دو هدف دست یابد: (۱) کاهش مصرف بنزین؛ (۲) حذف کارت اضطراری جایگاه نهایتا نرخ سوم بنزین با وجود نارضایتی مردم و نمایندگان آنها اجرا شد و امروز در شرایطی به سر می بریم که همچنان ناترازی بنزین برقرار است. حدود یک سوم بنزین همچنان با کارت جایگاه به فروش می رسد و مصرف بنزین نه تنها کاهش نیافته که به بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است و به همین دلیل دولت با مساله تشدید ناترازی تامین بنزین مواجه است؛ شرایط جنگی و محاصره نیز مزید بر علت شده است که حتی امکان دسترسی به بنزین وارداتی نیز به طور کامل وجود ندارد؛ ضمن آنکه تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره معیشت مردم تحمیل خواهد کرد.

متاسفانه دوباره شنیده شده که دولت به جای درس گرفتن از تجارب ناموفق گذشته و انجام تکالیف غیرقیمتی موجود در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ از جمله انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل به کدملی و صدور قبض الکترونیک برای شفاف سازی تمام تراکنش های جایگاه، افزایش سهم سی ان جی، برق و گازمایع (LPG) در سبد سوخت کشور و از همه مهمتر اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی مبتنی بر بعد خانوار، همچنان بر طبل گران سازی می‌کوبد.

آقای رییس جمهور!

ما کاملا واقفیم که رهبر شهید انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی بر هر دو روش قیمتی و غیرقیمتی تاکید کرده اند، ولی لطفا توجه کنید که باید ابتدا با سیاستهای غیرقیمتی بجای گران‌سازی و شوک قیمتی برای عموم مردم، نسبت به شفاف سازی و جمع آوری داده های مصرف اقدام شود تا سره از ناسره مشخص و شیوه های قاچاق و بدمصرفی برای دولت عیان شود؛ سپس نسبت به تنظیم گری و اعمال سیاست های عادلانه قیمتی با استفاده از توان مدیریت مردم اقدام کنید؛ برای این کار، چاره ای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد.

سوال اینجاست که چرا سهمیه یارانه ای یک خانواده ۶ نفره که تنها یک خودرو دارد از خانواده ای ثروتمند و ۳ نفره که چندین خودرو دارد، در دریافت کمتر است؟ چرا ۵۰٪ خانواده های فاقد خودرو کشور هیچ بهره ای از یارانه سوخت ندارند؟ پاسخ این سوالها روشن است. زیرا سهمیه یارانه ای بنزین به جای آنکه به کدملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن چندین خودرو از سهمیه یارانه ای بیشتر آنها استفاده و احیانا در مسیر قاچاق به فروش می رسانند.

بنابراین از شما درخواست می کنیم اجازه ندهید سرمایه های این ملت سوزانده، قاچاق یا بصورت ناعادلانه توزیع شود. مساله شفافیت در تخصیص سهمیه سوخت را طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر چه سریعتر به نتیجه برسانید. تاکید می شود که کشور هیچ راهی جز راه اندازی زیرساخت تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کدملی ندارد و زیرساخت قدیمی و فرسوده سامانه هوشمند سوخت باید بروزرسانی شود. همچنین بررسی استفاده از زیرساخت توزیع کالابرگ الکترونیک خانوار برای توزیع سهمیه سوخت خانوار توصیه و تاکید می شود که ملاحظات اجرایی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کدملی در جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش های مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.

منبع مهر

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، قیمت بنزین ، روح‌الله متفکرآزاد
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